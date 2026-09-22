Минэкономики пытается справиться с ростом цен на топливо - может дойти до снижения PVN

В Минэкономики также отмечают, что рост цен на топливо увеличивает не только расходы домохозяйств, но и затраты предприятий. В первую очередь это касается транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и сферы услуг. Поэтому изменение цен на топливо может оказывать более широкое влияние на стоимость товаров и услуг и усиливать инфляционное давление. Снижение PVN, по оценке министерства, одновременно позволило бы уменьшить и это давление.