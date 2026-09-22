Минэкономики пытается справиться с ростом цен на топливо - может дойти до снижения PVN
В Латвии обсуждают снижение налога на топливо с 21% до 12%. По расчетам Минэкономики, это может удешевить литр дизеля примерно на 16-17 центов, а бензина - на 14-15 центов.
Министерство экономики Латвии рассматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость (PVN) на топливо с нынешних 21% до 12% как один из возможных способов уменьшить влияние высоких цен на расходы жителей. В Минэкономики считают, что необходимо использовать сразу несколько инструментов. Одним из наиболее быстрых решений там называют именно уменьшение PVN.
По расчетам министерства, при нынешнем уровне цен и полном переносе снижения налога на конечную стоимость топлива цена дизеля могла бы уменьшиться примерно на 16-17 центов за литр, а бензина - примерно на 14-15 центов.
При этом в министерстве подчеркивают, что фактический эффект будет зависеть от того, какая часть снижения PVN будет отражена в розничных ценах на автозаправочных станциях.
В Минэкономики также отмечают, что рост цен на топливо увеличивает не только расходы домохозяйств, но и затраты предприятий. В первую очередь это касается транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и сферы услуг. Поэтому изменение цен на топливо может оказывать более широкое влияние на стоимость товаров и услуг и усиливать инфляционное давление. Снижение PVN, по оценке министерства, одновременно позволило бы уменьшить и это давление.
При полном переносе снижения PVN на цены общий уровень потребительских цен мог бы снизиться примерно на 0,3 процентного пункта, считают в Минэкономики.
Министерство продолжает регулярно следить за ценами на топливо и считает, что правительству необходимо оценить весь доступный набор инструментов. Речь идет в том числе о возможных налоговых мерах, платежах, связанных с ценами на топливо, а также механизмах, которые позволили бы обеспечить своевременное отражение государственных мер по снижению цен непосредственно на автозаправках.
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Минэкономики также готово представить Кабинету министров и Сейму необходимые расчеты и предложения для дальнейшего принятия решений.