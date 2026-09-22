Приняты поправки о плате за транзит российского зерна - теперь тариф можно повысить втрое
Провозглашенные Эдгаром Ринкевичем поправки позволят Латвии повышать плату за транзит российского зерна по железной дороге не за два месяца, а за две недели - правительство уже предложило поднять тариф втрое, а вырученные деньги направить на помощь Украине.
В понедельник президент Эдгар Ринкевич в специальном выпуске официального издания провозгласил принятые Сеймом 17 сентября поправки к закону о железной дороге, которые предусматривают ускорение пересмотра платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна. Изменения вступили в силу сегодня и будут действовать до 31 декабря 2026 года.
Цель поправок - создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных грузов зерна, станция отправления которых, указанная в документах на перевозку, находится в России.
Разработанные Министерством сообщения поправки предусматривают, что вместо прежних двух месяцев срок публикации изменений платы за инфраструктуру в таких случаях можно будет сократить до двух недель. Одновременно управляющий государственной железнодорожной инфраструктурой общего пользования должен в течение недели пересмотреть применяемую к соответствующим перевозкам плату за инфраструктуру и принять решение о ее размере.
Закон будет распространяться на перевозку зерновых культур, включенных в 10-й раздел Комбинированной номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге транспортируются в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. Принадлежность грузов к этой категории будет определяться не по декларируемому происхождению товара, а по станции отправления в России.
Процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки, независимо от их владельца или страны регистрации.
Передавая законопроект в Сейм, правительство призвало АО LatRailNet рассмотреть возможность введения для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенной платы за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы.
В то же время в аннотации к законопроекту отмечается, что в результате этого решения существуют риски сокращения грузопотоков, судебных разбирательств и негативного влияния на предприятия транспортной отрасли.
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Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру они будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже.
Как сообщалось, ранее правительство уже утвердило изменения, которые позволяют Продовольственно-ветеринарной службе брать образцы транзитных грузов зерна и проводить лабораторные проверки, чтобы убедиться в соответствии декларируемой страны происхождения. Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что Латвия хочет ограничить транзит российского зерна, одновременно сохранив возможность экспорта продукции украинских и латвийских фермеров через латвийские порты.