Приняты поправки о плате за транзит российского зерна - теперь тариф можно повысить втрое

Закон будет распространяться на перевозку зерновых культур, включенных в 10-й раздел Комбинированной номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге транспортируются в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. Принадлежность грузов к этой категории будет определяться не по декларируемому происхождению товара, а по станции отправления в России.