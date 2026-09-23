Как победители конкурса "Таланты Инессы Галанте" покоряют мировые сцены

"Этот год был для меня особенно значимым, ведь я окончила Музыкальную школу и с октября начну обучение в Высшей школе музыки, театра и медиа в Ганновере. За последний год я добилась нескольких значимых успехов на конкурсах: в 2026 году заняла первое место на Латвийском государственном конкурсе пианистов, а в 2025 году победила в конкурсе "Таланты Инессы Галанте", а также заняла второе место на Первом международном конкурсе пианистов имени Илзе Граубини и первое место на Международном конкурсе фортепианных ансамблей, камерных ансамблей и концертмейстеров в Лиепае. Особенно значимой для меня стала также премия имени Эмиля Дарзиня, благодаря которой я получила возможность выступить на концертах вместе с симфоническим оркестром школы и исполнить Двойной концерт для фортепиано Франсиса Пуленка. Сейчас с большой радостью и небольшим волнением я готовлюсь к новому этапу жизни в Ганновере. Моя долгосрочная цель заключается в том, чтобы стать концертирующей пианисткой, и обучение в Германии станет важным шагом на пути к ее осуществлению", делится Мелисса Таканбекова.