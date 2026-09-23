Как победители конкурса "Таланты Инессы Галанте" покоряют мировые сцены
22 сентября в Риге фонд Инессы Галанте рассказал о новых успехах лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте". Среди молодых музыкантов - певица, выступившая на сцене La Scala, пианистка, которая начинает обучение в Германии, а также инструменталисты, продолжающие международную концертную карьеру.
Тринадцатый год подряд фонд Инессы Галанте реализует значимый культурный и социальный проект - конкурс "Таланты Инессы Галанте". В его рамках оказывается ценная поддержка талантливым молодым солистам и музыкантам в сфере классической музыки. Проект помогает находить, развивать и популяризировать выдающихся молодых исполнителей, открывая новые звезды музыкального мира. Каждый год организаторы с большим удовольствием наблюдают за профессиональным ростом своих лауреатов. Многие их достижения действительно впечатляют.
Яркий пример такого взлета - победительница конкурса 2024 года в категории "Вокальное искусство" Этина Эмилия Саулите. Выпускница Музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня стремительно покорила международные конкурсы и заявила о себе на главных мировых сценах. В ее активе яркий дебют в роли Лю в опере Джакомо Пуччини "Турандот" на сцене Латвийской национальной оперы, заглавная партия в концертной постановке оперы Генри Перселла "Дидона и Эней" на польском фестивале Iubilaei Cantus, выступление в Венгерской государственной опере, а также главная роль в мировой премьере оперы Сильвии Коласанти Anna A на легендарной сцене La Scala. Уже с осени 2025 года молодая певица является участницей академии престижного миланского Teatro alla Scala.
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"Я очень рада, что конкурс "Таланты Инессы Галанте" стал для меня не просто завершившимся этапом, а частью моего профессионального пути. Вокруг меня сформировалось особое сообщество молодых музыкантов, и для меня очень ценно, что Инесса Галанте лично заботится о молодых музыкантах, следит за нашим развитием и делится своим опытом и взглядом. Для меня как молодого музыканта очень важно знать, что человек, которому ты доверяешь и который сам достиг так многого в мире оперы, видит и ценит твой путь. Это дает большую уверенность и мотивацию продолжать работать и развиваться", - рассказывает Этина Эмилия Саулите.
Список ярких историй успеха продолжает пианистка Мелисса Таканбекова, обладательница первого места конкурса "Таланты Инессы Галанте" 2025 года в категории "Игра на клавишных инструментах". В этом году талантливая исполнительница окончила Музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня, открыв для себя двери в мировую музыкальную элиту. Уже с октября Мелисса начнет обучение по программе бакалавриата в Германии, став студенткой престижной Высшей школы музыки, театра и медиа в Ганновере (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) в классе выдающегося профессора Эвы Купец.
"Этот год был для меня особенно значимым, ведь я окончила Музыкальную школу и с октября начну обучение в Высшей школе музыки, театра и медиа в Ганновере. За последний год я добилась нескольких значимых успехов на конкурсах: в 2026 году заняла первое место на Латвийском государственном конкурсе пианистов, а в 2025 году победила в конкурсе "Таланты Инессы Галанте", а также заняла второе место на Первом международном конкурсе пианистов имени Илзе Граубини и первое место на Международном конкурсе фортепианных ансамблей, камерных ансамблей и концертмейстеров в Лиепае. Особенно значимой для меня стала также премия имени Эмиля Дарзиня, благодаря которой я получила возможность выступить на концертах вместе с симфоническим оркестром школы и исполнить Двойной концерт для фортепиано Франсиса Пуленка. Сейчас с большой радостью и небольшим волнением я готовлюсь к новому этапу жизни в Ганновере. Моя долгосрочная цель заключается в том, чтобы стать концертирующей пианисткой, и обучение в Германии станет важным шагом на пути к ее осуществлению", делится Мелисса Таканбекова.
Впечатляющие результаты демонстрируют и представители других направлений, ведь для лауреата конкурса, талантливого ударника Феликса Криевса, сезон 2025/2026 годов тоже выдался исключительно успешным. Музыкант стремительно расширяет географию своих выступлений, завоевывая признание экспертов на престижных сценических площадках.
Своими итогами прошедшего творческого года Феликс Криевс делится с гордостью:
"Последний год в моей творческой и профессиональной деятельности был особенно насыщенным и значимым, предоставив мне возможность участвовать в различных концертах, фестивалях, мастер-классах и конкурсах. Одним из наиболее значимых событий стало участие в исполнении произведения Carmina Burana в концертном зале Цесиса вместе с симфоническим оркестром Музыкальной школы имени Язепа Мединя. Я также принял участие в заключительном концерте тридцать девятого международного фестиваля органной музыки Rīgas Doms 2026, а также в концерте Инессы Галанте в рамках празднования дня именин Рауны. Моим самым большим личным достижением стало участие в четвертом сезоне музыкальных дуэлей Sansusī kautiņi, где я занял первое место. В целом прошедший год дал мне очень ценный опыт, позволив развить свои навыки сценического искусства и стать более уверенным в себе как исполнителе".
Очередным подтверждением высокого статуса конкурса выступают международные достижения флейтистки Анете Дунтавы. После яркого участия в проекте "Таланты Инессы Галанте" виртуозная исполнительница ведет активную концертную деятельность и представляет Латвию на крупных зарубежных площадках. За свои выдающиеся успехи за пределами страны Анете уже в четвертый раз удостоилась Благодарственного письма Министерства культуры Латвийской Республики.
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"У меня была возможность участвовать в мастер-классах у выдающихся флейтистов-профессионалов, а также выступать на различных концертах и участвовать в проектах. Особенно значимой для меня была возможность исполнить первую часть концерта для флейты соль мажор Вольфганга Амадея Моцарта вместе с Елгавским камерным оркестром, а также выступить вместе с трио Раймонда Озолса и на фестивале Tuvums. Для меня было большой честью получить приглашение выступить и на концерте Инессы Галанте в Рауне. Этот опыт дал мне возможность развивать свои профессиональные навыки, приобретать сценический опыт и продолжать расти как музыканту", рассказывает Анете Дунтава.
Конкурс открывает дорогу и другим талантливым вокалистам, среди которых лауреатка 2025 года Санита Розе. Певица окончила Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола и получила степень бакалавра. Она приняла участие в новогоднем шоу-концерте Sapnis Vecgada naktī от продюсерской группы Izklaides Producentu grupa 7, где исполнила несколько номеров, включая известную арию Phantom of the Opera из мюзикла "Призрак оперы".
В феврале Санита уехала в Португалию по программе Европейской оперной академии на стажировку в Высшую школу музыки и исполнительского искусства (ESMAE). В рамках этого курса певица подготовила и исполнила оперную партию в полноценном сценическом спектакле в сопровождении оркестра. Летом 2026 года вокалистка вернулась в Латвию, где сейчас продолжает выступать и расширять свой репертуар.
Информация для будущих участников
Организаторы конкурса - "Фонд Инессы Галанте", преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола при поддержке Nākotnes Atbalsta fonds напоминают о приёме заявок на новый сезон. Подать документы на участие в этом престижном музыкальном событии можно до 19 октября.
Напоминаем, что конкурс традиционно проходит в четырех категориях:
- вокальное искусство
- игра на клавишных инструментах
- игра на струнных инструментах
- игра на духовых и ударных инструментах
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Подача заявок и видеозаписей осуществляется на официальном сайте конкурса. Участие бесплатное.