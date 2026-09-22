PMLP: большинство просителей убежища в Латвии не получают этот статус

За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. "Самая большая часть, конечно, прибыла со стороны белорусской границы", - отметила Янсоне-Шулмейстере.