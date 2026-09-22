Печенье, конфеты, шоколад и соусы из России и Беларуси попадут под запрет в Латвии

С 8 марта 2024 года в Латвии действует национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. Однако он не распространяется на продукты питания, поэтому на полках латвийских магазинов до сих пор можно встретить отдельные товары, произведенные в России и Беларуси, например печенье и конфеты. Об этом ранее сообщали комиссии авторы законопроекта из Министерства земледелия.