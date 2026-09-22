Печенье, конфеты, шоколад и соусы из России и Беларуси попадут под запрет в Латвии
Запрет на импорт продукции российского и белорусского происхождения в дальнейшем будет распространяться не только на сельскохозяйственные товары и корма, но и на продукты питания. Это предусматривают срочные поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, которые во вторник, 22 сентября, в окончательном чтении поддержала Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.
Запрет на импорт продукции российского и белорусского происхождения в дальнейшем будет распространяться не только на сельскохозяйственные товары и корма, но и на продукты питания. Это предусматривают срочные поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, которые во вторник, 22 сентября, в окончательном чтении поддержала Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.
С 8 марта 2024 года в Латвии действует национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. Однако он не распространяется на продукты питания, поэтому на полках латвийских магазинов до сих пор можно встретить отдельные товары, произведенные в России и Беларуси, например печенье и конфеты. Об этом ранее сообщали комиссии авторы законопроекта из Министерства земледелия.
Планируемый запрет на импорт затронет широкий ассортимент продуктов, в том числе карамель, зефир, печенье, соусы, готовые супы, шоколад и шоколадные конфеты. Под запрет также попадут семена различных растений, лекарственные растения, специи, масла и мучные изделия.
Кроме того, нельзя будет импортировать российскую и белорусскую свекловичную мелассу и свекловичный жом, а также продукты переработки овощей, например консервированные овощи, овощные салаты и яблочное пюре.
Поправки предусматривают запрет на импорт продуктов питания из России и Беларуси и в тех случаях, когда их пытаются ввезти в Латвию через другие третьи страны.
В аннотации к законопроекту также указано, что угрозу по-прежнему представляют долгосрочные попытки России и Беларуси с помощью политических, экономических и информационных инструментов влиять на Латвийское государство, общество и его ценности, а также ослаблять внешнеполитический курс страны и внутриполитическую стабильность. Предполагается, что изменения вступят в силу на следующий день после их официального опубликования.
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Чтобы поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий вступили в силу, депутаты еще должны поддержать их в окончательном чтении на заседании Сейма.