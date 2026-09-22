"Полиция останавливала меня три раза": главный подозреваемый по делу пропавшей Мэдлин Макканн сделал неожиданное признание

Исчезновение Мэдлин Макканн по-прежнему остается одним из самых известных нераскрытых дел о пропавших детях в Европе. В мае 2027 года исполнится уже 20 лет со дня исчезновения девочки. За эти годы несколько девушек заявляли, что они являются пропавшей Мэдлин, однако ни одна из этих версий до сих пор не подтвердилась, в том числе после проведения ДНК-тестов.