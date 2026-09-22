"Полиция останавливала меня три раза": главный подозреваемый по делу пропавшей Мэдлин Макканн сделал неожиданное признание
Немец Кристиан Брикнер, которого следователи считают главным подозреваемым по делу о пропавшей в 2007 году Мэдлин Макканн, впервые публично рассказал, где находился в вечер исчезновения девочки.
Мужчина утверждает, что находился всего примерно в 137 метрах от курорта, где остановилась семья Макканн, однако по-прежнему категорически отрицает какую-либо связь с исчезновением ребенка.
В следующем году исполнится уже 20 лет со дня исчезновения британской девочки Мэдлин Макканн. Трехлетняя Мэдлин исчезла вечером 3 мая 2007 года из апартаментов в португальском курорте Прая-да-Луш, где остановилась семья. В то время ее родители Кейт и Джерри Макканн ужинали вместе с друзьями в расположенном неподалеку ресторане.
Пропавшая в 2007 году Мэдлин Макканн
Мэдлин Бэт Макканн — трехлетняя девочка из графства Лестершир (Великобритания), пропавшая 3 мая 2007 года из номера отеля в Прайя-да-Луш ...
Теперь 49-летний Брикнер в интервью изданию Mail on Sunday заявил, что в тот роковой вечер находился на ближайшем пляже.
"Я был на пляже, недалеко от отеля Мэдлин, и продавал наркотики", - сказал Брикнер. Он утверждает, что до этого находился в Испании, а затем ввез марихуану в Португалию.
Еще более неожиданным является его утверждение о том, что вечером, когда полиция уже искала пропавшую девочку, правоохранители якобы останавливали его целых три раза.
"К счастью, они не нашли наркотики. Мой фургон был ими полностью забит", - заявил Брикнер.
Он рассказал, что старался как можно быстрее покинуть этот район, поскольку повсюду находились полицейские автомобили, мигали синие маячки и были организованы контрольно-пропускные пункты.
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По словам Брикнера, его желание поспешно уехать не было связано с исчезновением Мэдлин. Он утверждает, что боялся быть пойманным за хранение и распространение наркотиков. Брикнер также заявил, что раньше не хотел публично рассказывать о том, где находился в тот вечер, поскольку считал, что полиция пытается сделать его ответственным за исчезновение девочки.
"Я не имею никакого отношения к исчезновению маленькой девочки", - заявил Брикнер. Он отметил, что хотел бы, чтобы Мэдлин нашли живой, поскольку, по его мнению, это доказало бы необоснованность подозрений, выдвинутых против него.
В 2020 году немецкие следователи публично назвали Брикнера главным подозреваемым по этому делу. Прокуроры считают, что Мэдлин была похищена и убита, однако до сих пор заявляли, что в их распоряжении нет достаточных доказательств для предъявления Брикнеру обвинения по этому делу.
В 2025 году Брикнер был освобожден из тюрьмы после отбытия семилетнего срока за изнасилование пожилой женщины в Прая-да-Луш в 2005 году.
Исчезновение Мэдлин Макканн по-прежнему остается одним из самых известных нераскрытых дел о пропавших детях в Европе. В мае 2027 года исполнится уже 20 лет со дня исчезновения девочки. За эти годы несколько девушек заявляли, что они являются пропавшей Мэдлин, однако ни одна из этих версий до сих пор не подтвердилась, в том числе после проведения ДНК-тестов.