У Рижского аэропорта появится своя гостиница и офисный квартал

В рамках конкурса земельный участок, доступный для развития, разделен на две части. 1,2 гектара предусмотрены для строительства и обслуживания гостиницы и связанной с ней инфраструктуры, еще 0,9 гектара - для офисного здания и соответствующей инфраструктуры. Договор о предоставлении права застройки с победившим претендентом будет заключен на срок не более 50 лет.