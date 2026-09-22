У Рижского аэропорта появится своя гостиница и офисный квартал
22 сентября Рижский аэропорт начал новый этап развития RIX Airport City, объявив квалификационный этап международного конкурсного диалога по строительству гостиницы и офисного здания на территории аэропорта.
На первом этапе проекта RIX Airport City до 2030 года рядом с аэропортом планируется построить гостиницу и офисное здание. Цель конкурсного диалога - найти наиболее подходящее для интересов аэропорта и экономически выгодное решение по развитию гостиницы и офисного здания. Проект должен создать новые удобства и возможности для пассажиров и бизнеса, а также увеличить неавиационные доходы аэропорта.
В рамках конкурса земельный участок, доступный для развития, разделен на две части. 1,2 гектара предусмотрены для строительства и обслуживания гостиницы и связанной с ней инфраструктуры, еще 0,9 гектара - для офисного здания и соответствующей инфраструктуры. Договор о предоставлении права застройки с победившим претендентом будет заключен на срок не более 50 лет.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом отберут претендентов, соответствующих квалификационным требованиям и получивших право подать предложение. На втором этапе с отобранными претендентами планируется обсудить вопросы, необходимые для подготовки решения по развитию гостиничной и офисной инфраструктуры, а также окончательного предложения.
Одним из важных условий конкурса станет устойчивость и использование экологичных решений. Согласно условиям конкурса, развитие участков должно планироваться с учетом принципов устойчивого развития, включая сокращение выбросов CO2 и энергопотребления, оценку возможностей использования альтернативных источников энергии и другие меры, способствующие защите окружающей среды.
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По итогам конкурсного диалога аэропорт выберет одного или нескольких девелоперов, которые предложат наиболее подходящие интересам аэропорта и экономически выгодные решения в соответствии с требованиями и руководящими принципами конкурса.
Заявки на участие в отборе претендентов необходимо подать до 30 октября.