В Балви закрыли родильное отделение: беременным нужно ехать почти 100 км для осмотра
В Балви беременные женщины остались без родильного отделения и возможности быстро получить привычные услуги на месте. Для некоторых будущих мам консультация у врачей теперь означает дорогу в больницы Резекне или Валмиеры, расположенные примерно в 100 километрах.
Будущая мама Синтия Велме рассказала, что обычно ездила на приемы к врачам в Балви. "У меня уже идет 22-я неделя, и меня беспокоит, куда я поеду рожать. В последние две недели нужно ездить проверять сердцебиение ребенка — как минимум два раза, но в Балви такой возможности нет. И я не знаю, куда теперь ездить беременным", — поделилась опасениями будущая мама.
Реформа, подготовленная Минздравом и поддержанная правительством, вынудила Балвскую больницу закрыть родильное отделение, сообщает LSM+. "На протяжении 15 лет мы развивали родильное отделение во всем приграничном регионе и постоянно доплачивали за него. Если нам говорят, что с 1 января его нужно закрыть, понятно, что мы больше не можем доплачивать и не можем нести еще большие убытки, рискуя остальными услугами и специалистами", — заявил председатель правления Объединения больниц Балви и Гулбене Маргерс Зейтманис.
По его мнению, если государство решает реформировать или существенно сократить финансируемую государством медпомощь, это становится наказанием не для администрации больницы, а для жителей. "Мы ведем переговоры с министерством. Еще в марте мы выступили со своей инициативой, когда нам пришлось думать о реорганизации этой службы: чтобы на месте были специально обученные акушерки, а гинекологи и акушеры либо приезжали на дежурства, либо хотя бы несколько раз в неделю принимали и наблюдали беременных", — продолжил Зейтманис.
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Руководство больницы надеется, что министерству все же удастся найти компромисс, который позволит сохранить услуги, либо предложить другие альтернативы пациентам, детям и молодым мамам. Однако пока есть лишь обещания, а конкретных действий нет.
В Минздраве указали, что закрытие родильного отделения в Балви — решение самого лечебного учреждения, принятое исходя из экономических соображений. При этом закрытие родильного отделения не означает прекращения наблюдения за беременными.
"Контроль сердцебиения плода, наблюдение за беременными и другие амбулаторные мероприятия по наблюдению за беременностью — это не те услуги, для обеспечения которых необходимо родильное отделение. Наблюдение за беременностью можно проводить амбулаторно — в практиках гинекологов и акушеров, у акушерок, в практиках семейных врачей, поэтому такие возможности существуют. Если внезапно возникли какие-то проблемы, возможно, из-за решения больницы закрыть родильное отделение, то это вопросы, которые можно решить", — подчеркнул представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.