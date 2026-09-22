В Балви закрыли родильное отделение: беременным нужно ехать почти 100 км для осмотра

По его мнению, если государство решает реформировать или существенно сократить финансируемую государством медпомощь, это становится наказанием не для администрации больницы, а для жителей. "Мы ведем переговоры с министерством. Еще в марте мы выступили со своей инициативой, когда нам пришлось думать о реорганизации этой службы: чтобы на месте были специально обученные акушерки, а гинекологи и акушеры либо приезжали на дежурства, либо хотя бы несколько раз в неделю принимали и наблюдали беременных", — продолжил Зейтманис.