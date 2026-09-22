На выборах в Сейм опять возможны проблемы? Чиновники не дают гарантии

В то же время министр признаёт, что стопроцентной гарантии отсутствия непредвиденных проблем нет. По его словам, сложности, выявленные при разработке системы, устранены. Подготовка проходила в напряжённом режиме: необходимые работы нужно было выполнить за четыре месяца, в том числе работая по ночам.