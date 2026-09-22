На выборах в Сейм опять возможны проблемы? Чиновники не дают гарантии
После технических и организационных сбоев на прошлогодних муниципальных выборах возникает вопрос: пройдёт ли голосование на этот раз без проблем? Ответственные учреждения утверждают, что к назначенным на 3 октября выборам в Сейм подготовились значительно лучше, но признают: гарантировать отсутствие сбоев невозможно.
Министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс (AS) сообщил, что получил итоговый доклад группы, руководившей проектом избирательной платформы. Согласно докладу, все критически важные работы завершены, а ключевые компоненты инфраструктуры протестированы.
Подготовка продолжается с учётом проблем, возникших на прошлогодних муниципальных выборах. Тогда одним из препятствий стала неспособность задействованных учреждений быстро и согласованно реагировать на неполадки. У избирательной платформы были и технические проблемы. Последующий аудит установил, что причиной её медленной работы в ночь выборов стала неправильная настройка виртуальных серверов.
«На этот раз все будут тесно сотрудничать», — обещает Таварс.
Для координации действий во время выборов создадут специальный командный центр.
В то же время министр признаёт, что стопроцентной гарантии отсутствия непредвиденных проблем нет. По его словам, сложности, выявленные при разработке системы, устранены. Подготовка проходила в напряжённом режиме: необходимые работы нужно было выполнить за четыре месяца, в том числе работая по ночам.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис также надеется, что прежние ошибки не повторятся. По его словам, избирательные комиссии подготовлены лучше, а обучение уже прошли более 99% избирательных участков.
Что в прошлый раз пошло не так?
Звиедрис выделяет три основные проблемы. Разработка отдельных избирательных систем продолжалась почти до последнего момента, поэтому времени на полноценное тестирование не хватило. На этот раз внедрение новых функций завершили ещё к 30 июня.
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Улучшена и связь как с обществом, так и с муниципальными избирательными комиссиями. Если в ночь выборов всё же возникнут непредвиденные проблемы, командный центр должен помочь учреждениям быстрее согласовать действия и предоставить обществу единую информацию.
Директор Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Валдис Пусвациетис отмечает, что на этот раз вся техническая команда будет работать в одном месте. По его словам, в прошлый раз этого не было, что мешало быстро реагировать на проблемы.
Подготовка к возможным кибератакам
Внимание уделили и кибербезопасности. Заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс сообщил, что обнаруженные при проверках недостатки системы устранены. По его словам, сейчас уверенности в успешном проведении выборов гораздо больше.
Тем не менее Тейванс не исключает провокаций. Против Латвии и других стран региона Балтийского моря регулярно совершаются масштабные кибератаки. Их целью может стать не сама избирательная система, а другие интернет-ресурсы — чтобы создать впечатление, будто проблемы затронули выборы.
Выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября. С 28 сентября по 2 октября избиратели в Латвии смогут проголосовать досрочно, передав голос на хранение.
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