Чтобы дрон не оставил людей без света - Латвия усиливает защиту энергосистемы
22 сентября Кабинет министров утвердил распоряжение о запуске пилотного проекта энергетических компаний, цель которого - усилить защиту критической энергетической инфраструктуры от угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами.
В рамках пилотного проекта энергоснабжающие компании будут сотрудничать с Министерством климата и энергетики, Министерством внутренних дел и Министерством обороны для создания единой системы противодроновой защиты. Компании согласуют технические решения и требования безопасности с Центром компетенций автономных систем Министерства обороны, скоординируют размещение систем и смогут проводить совместные закупки. Такой подход позволит эффективнее использовать имеющиеся средства и привлекать дополнительное финансирование из фондов ЕС.
Хотя проект синхронизации энергосистем успешно завершен, работу по укреплению критической инфраструктуры необходимо продолжать. Геополитическая ситуация и быстрое развитие беспилотных технологий создают новые риски. Дроны становятся все доступнее и технологичнее, что одновременно повышает вероятность их использования для саботажа, разведки или нарушения работы критической инфраструктуры.
"Энергетическая безопасность - это вопрос не одной компании или одного учреждения, поскольку на защиту критической инфраструктуры необходимо смотреть как на единую систему. По мере изменения ситуации в сфере безопасности и развития технологий меняется и уровень рисков, поэтому мы должны своевременно к ним адаптироваться. Противодроновые решения - один из следующих шагов, где особенно важны тесное сотрудничество энергетических компаний и государственных учреждений, совместные решения и скоординированные действия", - подчеркнул министр климата и энергетики Янис Витенбергс.
Министр внутренних дел Янис Домбрава отметил, что о защите критической инфраструктуры и возможностях противодействия дронам говорили слишком долго, тогда как практическое продвижение было слишком медленным.
"Теперь важно перейти к конкретным решениям - развивать возможности обнаружения дронов и противодействия им, а также создавать единую систему, в которой государственные службы и владельцы критической инфраструктуры смогут взаимодействовать. Важно и то, что при развитии этих возможностей мы можем использовать технологии, созданные в Латвии, и компетенции местных компаний", - заявил Домбрава.
Еще во время подготовки к синхронизации энергосистем стран Балтии большое внимание уделялось не только самому техническому процессу, но и безопасности энергетической системы. В этот период в странах Балтии происходили отдельные инциденты, в том числе несанкционированные земляные работы вблизи кабелей. Сам проект синхронизации в сотрудничестве с ответственными службами позволил на практике проверить реальные возможности защиты.
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Для укрепления защиты критической энергетической инфраструктуры от воздушных угроз Министерство климата и энергетики совместно с Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Центром компетенций автономных систем и энергоснабжающими компаниями договорилось о реализации пилотного проекта. Его участники будут теснее сотрудничать как между собой, так и с государственными учреждениями при создании общей системы противодроновой защиты.
Компании будут совместно работать над техническими решениями и требованиями безопасности, обмениваться информацией и опытом, координировать планируемое размещение противодроновых систем, а также смогут договариваться о совместных закупках. Это должно помочь избежать дублирования решений и эффективнее использовать финансирование.
Министерство климата и энергетики напоминает, что в начале этого года операторам стран Балтии и Польши удалось получить финансирование ЕС для совместного проекта по защите критической инфраструктуры. AS Augstsprieguma tīkls получит 18,5 млн евро. Эти средства планируется направить на системы оповещения, защиту периметра, противодроновые системы и другие меры безопасности.
Для укрепления координации и сотрудничества также регулярно проводятся практические учения. Такие учения прошли 16 сентября - в ходе них была смоделирована ситуация, максимально приближенная к реальному кризису. В мероприятии участвовали комиссии гражданской защиты Талсинского, Тукумского, Лимбажского, Ливанского и Мадонского краев, энергетические компании и ответственные службы.
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Ранее сообщалось, что в июле министры энергетики стран Балтии подписали совместное обязательство укреплять энергетическую безопасность региона, создавая общие резервы энергосистем. Такое сотрудничество должно позволить быстрее восстанавливать электроснабжение жителей и предприятий в случае угроз или повреждений, а также эффективнее привлекать финансирование фондов ЕС.