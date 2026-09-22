Чтобы дрон не оставил людей без света - Латвия усиливает защиту энергосистемы

"Энергетическая безопасность - это вопрос не одной компании или одного учреждения, поскольку на защиту критической инфраструктуры необходимо смотреть как на единую систему. По мере изменения ситуации в сфере безопасности и развития технологий меняется и уровень рисков, поэтому мы должны своевременно к ним адаптироваться. Противодроновые решения - один из следующих шагов, где особенно важны тесное сотрудничество энергетических компаний и государственных учреждений, совместные решения и скоординированные действия", - подчеркнул министр климата и энергетики Янис Витенбергс.