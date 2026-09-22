Жди в очереди или сканируй сам: кассы самообслуживания в Латвии уже вытесняют традиционные

Торговая сеть Lidl отмечает, что в Латвии и Литве кассы самообслуживания используют схожим образом, а в Эстонии жители пользуются ими еще активнее. В магазинах Rimi Эстония также является лидером в этой сфере - более 50% покупок совершается с использованием одной из возможностей самообслуживания. В магазинах Maxima в Литве в этом году 63% всех покупок было оплачено в кассах самообслуживания - это на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В Lidl начали внедрять кассы самообслуживания два года назад, и тогда у них чаще можно было заметить людей более молодого возраста, а также покупатели использовали их для небольших покупок. Сейчас ситуация значительно изменилась, и кассами самообслуживания пользуются люди самых разных возрастов практически для любых покупок.