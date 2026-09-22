Жди в очереди или сканируй сам: кассы самообслуживания в Латвии уже вытесняют традиционные
В магазинах Maxima через кассы самообслуживания уже проходит 70% всех покупок, в Lidl — почти 60%, в Rimi — около 50%. То, что два года назад было решением для молодежи и пары товаров в руках, теперь используют покупатели всех возрастов и почти для любых покупок.
Кассы самообслуживания в магазинах Латвии становятся все более популярными. Несмотря на риск краж, такие решения обеспечивают преимущества как для покупателей за счет удобства, так и для торговых предприятий, которым требуется меньше работников.
В магазинах top! на кассах самообслуживания совершается около 30% покупок. Член правления сети магазинов top! Илзе Приедите рассматривает кассы самообслуживания как важное дополнение к традиционным кассам, а не как полную их замену. Они помогают сократить очереди и ускоряют процесс расчетов, особенно для покупателей с небольшим количеством товаров, при этом покупатели могут сами контролировать процесс сканирования и оплаты товаров.
В магазинах Maxima, где доступны кассы самообслуживания, 70% оплаты покупок производятся именно в них, причем покупки оплачиваются как наличными, так и безналичными деньгами. В магазинах Lidl почти 60% всех покупателей расплачиваются за покупки на кассах самообслуживания. В магазинах Rimi в Латвии этот показатель составляет почти 50%, к тому же покупатели дополнительно используют мобильные сканеры, поэтому общий показатель еще выше.
Торговая сеть Lidl отмечает, что в Латвии и Литве кассы самообслуживания используют схожим образом, а в Эстонии жители пользуются ими еще активнее. В магазинах Rimi Эстония также является лидером в этой сфере - более 50% покупок совершается с использованием одной из возможностей самообслуживания. В магазинах Maxima в Литве в этом году 63% всех покупок было оплачено в кассах самообслуживания - это на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В Lidl начали внедрять кассы самообслуживания два года назад, и тогда у них чаще можно было заметить людей более молодого возраста, а также покупатели использовали их для небольших покупок. Сейчас ситуация значительно изменилась, и кассами самообслуживания пользуются люди самых разных возрастов практически для любых покупок.
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"Доля использования касс самообслуживания существенно отличается в зависимости от местоположения магазина, его формата и привычек покупателей. Активнее ими обычно пользуются в магазинах крупных городов, более молодые покупатели и покупатели с меньшим количеством товаров покупок", - отмечает Приедите.