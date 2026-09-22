Латвия хочет усилить ПВО - министр обороны отправился за опытом и технологиями в Израиль

"Израиль, как и Украина, обладает значительным опытом современной войны и защиты собственного государства. Для Латвии важно учиться на этом опыте и использовать его для укрепления наших оборонных возможностей и Национальных вооруженных сил. Во время визита мы хотим познакомиться с опытом Израиля и его технологическими решениями, а также найти новые возможности для сотрудничества, которые внесли бы практический вклад в укрепление безопасности Латвии", - подчеркнул министр обороны Райвис Мелнис.