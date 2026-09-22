Латвия хочет усилить ПВО - министр обороны отправился за опытом и технологиями в Израиль
С 21 по 24 сентября министр обороны Райвис Мелнис находится с визитом в Тель-Авиве, Израиль, где обсудит укрепление двустороннего сотрудничества Латвии и Израиля в сфере обороны. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в оборонной промышленности.
"Израиль, как и Украина, обладает значительным опытом современной войны и защиты собственного государства. Для Латвии важно учиться на этом опыте и использовать его для укрепления наших оборонных возможностей и Национальных вооруженных сил. Во время визита мы хотим познакомиться с опытом Израиля и его технологическими решениями, а также найти новые возможности для сотрудничества, которые внесли бы практический вклад в укрепление безопасности Латвии", - подчеркнул министр обороны Райвис Мелнис.
Во время визита Мелнис встретится с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и другими высокопоставленными должностными лицами. Министр также посетит предприятия оборонной промышленности Израиля, чтобы ознакомиться с предлагаемыми ими решениями и обсудить потенциальные направления сотрудничества, в том числе в сфере укрепления возможностей противовоздушной обороны Латвии.
В настоящее время сотрудничество между Латвией и Израилем в оборонной сфере в основном осуществляется в рамках двусторонних встреч и консультаций, а также в области военных закупок.