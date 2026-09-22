В Сейм пустят всех желающих - что можно будет увидеть и услышать 25 сентября

В честь 35-летия восстановления независимости в Сейме будет представлена экспозиция "Голосование, изменившее историю". В зале для голосований о событиях того времени расскажут фотографии и аудиоистории, в которых Дайнис Иванс, Карина Петерсоне и Ромуалдс Ражукс поделятся воспоминаниями о пережитом в августе 1991 года и объяснят значение исторического голосования.