В Сейм пустят всех желающих - что можно будет увидеть и услышать 25 сентября
Сейм приглашает всех желающих в пятницу, 25 сентября, посетить День открытых дверей, который в этом году будет посвящен 35-летию фактического восстановления государственной независимости Латвии. Посетители смогут ближе познакомиться с решающими событиями 21 августа 1991 года, увидеть исторические свидетельства, узнать о работе парламента и услышать воспоминания участников тех событий.
В честь 35-летия восстановления независимости в Сейме будет представлена экспозиция "Голосование, изменившее историю". В зале для голосований о событиях того времени расскажут фотографии и аудиоистории, в которых Дайнис Иванс, Карина Петерсоне и Ромуалдс Ражукс поделятся воспоминаниями о пережитом в августе 1991 года и объяснят значение исторического голосования.
Посетители также смогут увидеть оригинал конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", исторический рабочий стол председателя Верховного Совета Анатолия Горбунова и другие предметы, связанные с периодом восстановления независимости Латвии. Кроме того, будет показан видеорассказ о принятии решения во время августовского путча 1991 года.
У здания Сейма можно будет осмотреть выставку под открытым небом, посвященную парламентскому пути Латвии к восстановлению независимости. В ней собраны важнейшие события от начала Третьего пробуждения до международного признания независимости Латвии, что позволяет увидеть весь процесс в более широком историческом контексте.
Посетители Дня открытых дверей смогут бесплатно отправить в любую точку Латвии специально созданную к этому событию открытку, сфотографироваться в тематической фотозоне и проверить свои знания в интерактивном конкурсе на эрудицию. Также можно будет познакомиться с рабочей средой парламента, осмотреть зал заседаний, зал для голосований, Желтый и Красный залы, а также представительские помещения.
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Посетить Сейм можно как индивидуально, так и в составе группы. Количество мест в здании парламента ограничено, поэтому преимущество получат те, кто зарегистрировался заранее.
Записаться на посещение Сейма можно до 23 сентября включительно. Анкета для регистрации размещена на сайте Сейма.
День открытых дверей пройдет с 10:00 до 18:00 в здании Сейма на улице Екаба, 11.