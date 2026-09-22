"Терпеть больше нельзя" - в Риге тысяча медиков готовится к протесту с требованием отставки министра

"Это никак не связано с выборами, речь идет о ситуации в здравоохранении. Если годами никаких инвестиций практически не было, а если говорить откровенно - они были ничтожными, то пришло время сказать об этом вслух и правительству, и потребовать отставки министра. В здравоохранении очень много проблем", - в интервью программе TV3 "900 sekundes" сказала председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Лига Бариня.