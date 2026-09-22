"Терпеть больше нельзя" - в Риге тысяча медиков готовится к протесту с требованием отставки министра
В Латвии на следующей неделе медики выйдут на протест у Кабинета министров. Профсоюз требует повышения зарплат минимум на 30% и отставки министра здравоохранения Хосама Абу Мери, а участие в акции могут принять около 1000 человек.
Акция протеста состоится 29 сентября у здания Кабинета министров. Об участии в пикете заявили врачи, медсестры и организации пациентов.
"Это никак не связано с выборами, речь идет о ситуации в здравоохранении. Если годами никаких инвестиций практически не было, а если говорить откровенно - они были ничтожными, то пришло время сказать об этом вслух и правительству, и потребовать отставки министра. В здравоохранении очень много проблем", - в интервью программе TV3 "900 sekundes" сказала председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Лига Бариня.
По ее словам, протест не скажется на пациентах. В нем будут участвовать сотрудники, у которых в этот день выходной, либо те, чье участие согласовано с работодателем.
Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил сохранить требование предусмотреть в государственном бюджете на 2027 год повышение зарплат всех работников сферы здравоохранения, организовать пикет у Кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хосама Абу Мери.
Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, указывая на недостаточный уровень оплаты труда, нехватку персонала и чрезмерную рабочую нагрузку. LVSADA требует предусмотреть в бюджете 2027 года повышение зарплат всех работников здравоохранения как минимум на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы оплачиваемых государством медицинских услуг.
Также профсоюз требует пересмотреть правила Кабинета министров о минимальной месячной зарплате и специальных доплатах работникам сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра оплаты труда.
В сентябре Министерство здравоохранения проинформировало профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% потребуется 228,7 млн евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было. Также не был определен дальнейший план действий или срок принятия решения.