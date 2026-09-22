В четырех школах Латвии впервые проведут учения на случай воздушной угрозы
На этой неделе в четырех латвийских школах впервые после восстановления независимости проведут практические учения на случай воздушной угрозы. Спасатели проверят, насколько ученики и персонал готовы действовать по заранее разработанным планам. Учения организует Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD).
23 июля Сейм принял поправки к Закону об образовании, которыми были определены обязанности самоуправлений и учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. В частности, муниципальные учебные заведения должны разработать планы обеспечения непрерывности работы, включая алгоритм действий в случае возникновения угрозы.
Советник министра внутренних дел Вилмарс Вецвагарис отметил, что практические учения такого рода с участием школ после восстановления независимости Латвии организуются впервые. По его словам, важно не только разработать планы действий, но и проверить их на практике. Учения позволят выявить существующие недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы персонал школ и учащиеся знали, как действовать.
В процессе подготовки уже были выявлены отдельные вопросы, требующие доработки в планах действий, подготовленных школами. Во время практических учений представители VUGD будут оценивать действия сотрудников школ и учащихся в различных возможных сценариях воздушной угрозы. После каждого учения будет проводиться его анализ. По завершении всего цикла состоится общая оценка результатов.
Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности работы, а при необходимости - уточнить уже подготовленные рекомендации.
Практические учения пройдут в следующих учебных заведениях:
Читайте продолжение после рекламы
- 23 сентября в 9:40 - Лиепайская средняя школа Liedaga в Лиепае;
- 23 сентября в 10:00 - Акнистская средняя школа в Екабпилсском крае;
- 24 сентября в 10:00 - Рижская 64-я средняя школа в Риге;
- 25 сентября в 10:00 - Огресгалская основная школа в Огрском крае.