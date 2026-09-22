В четырех школах Латвии впервые проведут учения на случай воздушной угрозы

Советник министра внутренних дел Вилмарс Вецвагарис отметил, что практические учения такого рода с участием школ после восстановления независимости Латвии организуются впервые. По его словам, важно не только разработать планы действий, но и проверить их на практике. Учения позволят выявить существующие недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы персонал школ и учащиеся знали, как действовать.