Латвия закрывает автобусное сообщение с Россией и Беларусью - названа дата
С 10 января 2027 года Латвия планирует полностью прекратить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Запрет коснется регулярных, нерегулярных рейсов и транзитных маршрутов через Латвию.
Подготовленные Министерством сообщения поправки к Закону об автоперевозках предусматривают, что изменения вступят в силу 10 января 2027 года. С этой даты будут прекращены все регулярные и нерегулярные международные пассажирские автобусные перевозки в Россию и Беларусь.
"Это не только морально-этическое, но и принципиальное решение в интересах безопасности Латвии", - отметил министр.
Ограничения будут распространяться также на маршруты, которые следуют в Россию или Беларусь транзитом через территорию Латвии.
Законопроект предусматривает и другие изменения в сфере автомобильных перевозок. С 9 июля 2027 года в грузовых перевозках планируется перейти от бумажных документов к электронному обмену данными. Перевозчики, экспедиторы и логистические компании смогут подавать необходимую информацию в цифровом виде, а контролирующие органы - запрашивать и получать ее в электронной форме.
В Министерстве сообщения рассчитывают, что это позволит уменьшить административную нагрузку, сократить время обработки документов и снизить риск ошибок.
Изменения также коснутся коммерческих пассажирских перевозок. Индивидуальные коммерсанты смогут использовать для таких перевозок автомобиль, зарегистрированный на них как на физических лиц. Это будет распространяться и на автомобили, приобретенные в лизинг, если их использование для соответствующей деятельности согласовано с владельцем транспортного средства.