Латвия закрывает автобусное сообщение с Россией и Беларусью - названа дата

Изменения также коснутся коммерческих пассажирских перевозок. Индивидуальные коммерсанты смогут использовать для таких перевозок автомобиль, зарегистрированный на них как на физических лиц. Это будет распространяться и на автомобили, приобретенные в лизинг, если их использование для соответствующей деятельности согласовано с владельцем транспортного средства.