В Балтии появится сеть магазинов низких цен TUVI

«Покупатель стал значительно внимательнее относиться к стоимости повседневных товаров. Именно поэтому наш акцент смещен на торговлю без лишних расходов, чтобы конечная цена для потребителя была ниже. Мы видим спрос на простой формат торговли, где человеку не приходится оплачивать красивый интерьер, сложные маркетинговые механики и другие расходы, которые в конечном итоге включаются в стоимость товара. Наша задача — предложить хорошую цену на товары, которые люди покупают регулярно», – отметили в «TUVI».