В Балтии появится сеть магазинов низких цен TUVI
В Риге открывается сеть новых магазинов низких цен «TUVI». В ближайшее время компания разместит свои точки не только в Латвии, но Эстонии и Литве. При этом в Риге первый магазин появится уже в конце ноября.
Как сообщили в компании «TUVI», покупатели смогут приобретать товары по максимально доступным ценам. В каждом из магазинов будут представлены более 5 000 товаров. В них можно будет приобрести все необходимое для повседневной жизни: продукты питания, бытовую химию, хозяйственные товары.
«Покупатель стал значительно внимательнее относиться к стоимости повседневных товаров. Именно поэтому наш акцент смещен на торговлю без лишних расходов, чтобы конечная цена для потребителя была ниже. Мы видим спрос на простой формат торговли, где человеку не приходится оплачивать красивый интерьер, сложные маркетинговые механики и другие расходы, которые в конечном итоге включаются в стоимость товара. Наша задача — предложить хорошую цену на товары, которые люди покупают регулярно», – отметили в «TUVI».
В Риге открытие магазина запланировано на 26 ноября. Он будет располагаться на Krasta iela, 52. В «TUVI» также отметили, что в этом и следующем году запланировано открытие более 20 магазинов в Латвии, Эстонии и Литве.
Кроме того, покупатели смогут заказывать товары в интернет-магазине tuvi24.lv.