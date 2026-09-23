Не строить дороже, чем строить: почему Риге необходимо здание филармонии
Откладывание строительства Рижской филармонии может в итоге обойтись государству дороже, чем реализация самого проекта, считает руководитель Latvijas koncerti Тимур Томсонс, отмечая и экономический эффект для столицы.
По словам Томсонса, основные опасения относительно проекта могут возникнуть тогда, когда начнется обсуждение его финансирования. В Латвии, по его оценке, существуют определенные проблемы с реализацией крупных проектов, поэтому пока остается открытым вопрос, окажется ли Рижская филармония среди государственных приоритетов.
Глава Latvijas koncerti считает, что отсутствие полноценного концертного зала уже обходится Риге в большие деньги. Особенно это заметно на фоне стагнации туристического рынка, поскольку столице необходимы крупные объекты, способные привлекать людей из других стран.
"Рига без концертного зала теряет деньги", - отметил Томсонс, подчеркнув необходимость так называемых "флагманов", которые могли бы стать заметными точками притяжения для туристов.
Сейчас, по его словам, Рига не может в полной мере предложить международной публике такой продукт. В частности, Томсонс рассказал, что в столицу невозможно приглашать международных музыкальных критиков на выступления местных коллективов, поскольку существующие помещения не соответствуют необходимым требованиям и профессиональным стандартам. Это, по его мнению, мешает коллективам Latvijas koncerti становиться более заметными в международной профессиональной среде.
В качестве примера Томсонс привел свою предыдущую работу в концертном зале Lielais dzintars в Лиепае. На концерты туда приезжали многие иностранцы, в том числе жители Литвы, которые оставляли деньги не только в концертном зале, но и в городе. По словам Томсонса, на отдельных концертах около 20% билетов покупала публика из Литвы. В результате концертный зал стал важным элементом экономического развития Лиепаи. Рига же сейчас не располагает сопоставимым предложением для международных туристов.
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Томсонс участвует в рабочих совещаниях по проекту Рижской филармонии и вместе с архитекторами дает практические рекомендации как будущий пользователь здания и человек, имеющий опыт управления концертным залом. При этом конкретных сроков строительства пока нет, поскольку проект находится на стадии разработки.
Как объяснил Томсонс, главная цель проекта заключается не в том, чтобы все коллективы Latvijas koncerti обязательно переехали в одно здание. Для каждого коллектива необходимо найти наиболее подходящее место с учетом художественных, акустических и программных требований. Предполагается, что в Рижской филармонии разместится Латвийский радиобигбенд. Там для него будут оборудованы репетиционные помещения, а само здание станет его основной резиденцией. Вероятно, филармония станет также местом для крупных коллективов - Латвийского национального симфонического оркестра и хора Latvija. Из-за большого количества музыкантов им регулярно требуются более просторные помещения для репетиций. В то же время Sinfonietta Rīga и Латвийский радиохор, по мнению Томсонса, могли бы работать в Большой гильдии, проводя часть своих программ также в Рижской филармонии.
При этом дискуссии о реализации проекта и будущем управлении концертным залом еще предстоят.