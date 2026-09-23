Не строить дороже, чем строить: почему Риге необходимо здание филармонии

Как объяснил Томсонс, главная цель проекта заключается не в том, чтобы все коллективы Latvijas koncerti обязательно переехали в одно здание. Для каждого коллектива необходимо найти наиболее подходящее место с учетом художественных, акустических и программных требований. Предполагается, что в Рижской филармонии разместится Латвийский радиобигбенд. Там для него будут оборудованы репетиционные помещения, а само здание станет его основной резиденцией. Вероятно, филармония станет также местом для крупных коллективов - Латвийского национального симфонического оркестра и хора Latvija. Из-за большого количества музыкантов им регулярно требуются более просторные помещения для репетиций. В то же время Sinfonietta Rīga и Латвийский радиохор, по мнению Томсонса, могли бы работать в Большой гильдии, проводя часть своих программ также в Рижской филармонии.