Ринкевич встретился с генсеком ООН и рассказал о растущем риске эскалации со стороны России

Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Дрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы, в том числе агрессию России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и регулирование искусственного интеллекта, а также необходимость проведения реформы ООН.