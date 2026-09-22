Ринкевич встретился с генсеком ООН и рассказал о растущем риске эскалации со стороны России
В Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша: противодействие России странам Балтии и другим союзникам Украины повышает риск эскалации.
Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Дрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы, в том числе агрессию России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и регулирование искусственного интеллекта, а также необходимость проведения реформы ООН.
Ринкевич осудил действия России, усиливающей атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности.
Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны.
Президент отметил, что, по мнению Латвии, системе ООН необходима всеобъемлющая реформа, способная повысить способность организации эффективно выполнять возложенные на нее мандаты, а также способность Совета Безопасности ООН принимать решения по глобальным вызовам, сообщил Дрегерис.
Как сообщалось, на прошлой неделе Ринкевич отправился в рабочую поездку в США продолжительностью в полторы недели, в рамках которой у него запланирован ряд встреч и участие в различных мероприятиях.