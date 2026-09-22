В торговом центре Риги задержан иностранец, пристававший к малолетним девочкам
Полиция Риги задержала иностранца, который за деньги склонял малолетних к действиям сексуального характера, - виза ему была выдана всего двумя днями ранее.
Государственная полиция задержала в одном из торговых центров Риги гражданина Узбекистана, который обращался к малолетним девочкам и за денежное вознаграждение предлагал им участвовать в действиях сексуального характера.
Информацию об этом полиция получила 18 сентября. Девочки, к которым приставал мужчина, обратились за помощью к работникам магазина, которые сообщили о случившемся в полицию и не позволили иностранцу покинуть место происшествия. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и задержали гражданина Узбекистана 1998 года рождения. Только 16 сентября мужчине была выдана трудовая виза сроком на один год.
За подобное преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или пробационный надзор. Потерпевшими признаны две малолетние девочки. К подозреваемому в качестве меры пресечения применен арест.