В торговом центре Риги задержан иностранец, пристававший к малолетним девочкам

Информацию об этом полиция получила 18 сентября. Девочки, к которым приставал мужчина, обратились за помощью к работникам магазина, которые сообщили о случившемся в полицию и не позволили иностранцу покинуть место происшествия. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия и задержали гражданина Узбекистана 1998 года рождения. Только 16 сентября мужчине была выдана трудовая виза сроком на один год.