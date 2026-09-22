Завтраки за 55 центов: омбудсмен нашла серьезные нарушения в детском доме в Латгале
Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Об этом омбудсмен сообщила в интервью Латвийскому радио.
Палкова пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказала, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением и ему не было сообщено о проблемах.
Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации, и она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула Палкова, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей и в каких условиях они живут.
Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский.
В своем аккаунте в Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок Бюро омбудсмена в учреждениях внесемейного ухода.
Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 0,55 до 0,69 евро, на обед - от 1,25 до 1,61 евро, на полдник - от 1,28 до 1,64 евро, на ужин - от 0,72 до 1,28 евро.
Исполнительный директор самоуправления Аугшдаугавского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству LETA, что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода Avots. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше.
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Комментируя опубликованную Палковой информацию о пустом холодильнике в детском доме, Дзалбе указал, что в соответствии с требованиями Продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается четырехразовое питание.
Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь - как одежду, так и мебель.
В Avots проживают дети как из Аугшдаугавского края, так и из других самоуправлений - Риги, Ропажского, Баускского краев. За содержание детей, задекларированных в других местах, самоуправление получает платежи от соответствующих самоуправлений. По словам Дзалбе, именно из-за различных проверок самоуправления принимают решения закрыть центры по уходу за детьми, и дума Аугшдаугавского края также может принять решение о приеме только тех детей, которые зарегистрированы на его территории.
"Подобные заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях", - сказал Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки.
Дзалбе рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. "Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков, это не ответственность самоуправления", - сказал исполнительный директор.
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У детей, попадающих в учреждение, также нередко имеются проблемы с зависимостями или уже совершенные правонарушения, добавил Дзалбе.