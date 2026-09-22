Завтраки за 55 центов: омбудсмен нашла серьезные нарушения в детском доме в Латгале

В своем аккаунте в Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок Бюро омбудсмена в учреждениях внесемейного ухода.