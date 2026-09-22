Во вторник дожди ожидаются только в одном регионе Латвии

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, дождя не ожидается. Слабый северо-восточный ветер сменится на умеренный северный, вечером у моря возможны порывы до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице составит +16...+17 градусов.