Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Во вторник дожди ожидаются только в одном регионе Латвии
Во второй половине дня во вторник Латгале с юго-востока достигнет обширная зона осадков, а в других регионах Латвии дождей не ожидается, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит от +12...+14 градусов в Латгале до +14...+18 градусов на остальной территории страны. Северный, северо-восточный ветер во второй половине дня усилится до 9-15 метров в секунду.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, дождя не ожидается. Слабый северо-восточный ветер сменится на умеренный северный, вечером у моря возможны порывы до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице составит +16...+17 градусов.