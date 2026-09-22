Иностранные студенты приносят Латвии около полумиллиарда евро: эксперт выступил против ограничений

Особенно близкой для Ростовскиса является тема высшего образования и привлечения иностранных студентов. По его словам, сейчас в Латвии в общей сложности учатся немного более 75 тысяч студентов, из них около 12 тысяч являются иностранцами. При этом примерно 7-8 тысяч студентов приехали из так называемых третьих стран. Ростовскис рассказал, что в сфере высшего образования уже создано объединение экспорта, в котором участвуют в том числе государственные высшие учебные заведения, Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет.