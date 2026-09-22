Иностранные студенты приносят Латвии около полумиллиарда евро: эксперт выступил против ограничений
Демографическая ситуация в Латвии становится все более серьезным вызовом: примерно за 20 лет число рождающихся детей сократилось почти вдвое. На этом фоне в стране по-прежнему нет четкой миграционной политики, которая позволяла бы системно решать вопрос нехватки людей и одновременно привлекать иностранных студентов.
Об этом в передаче "Runāsim atklāti" на TV24 заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. "Примерно 20 лет назад рождаемость в Латвии была 25 тысяч детей в год, сейчас около 12 тысяч. Последние данные просто показывают - делится на два", - сказал Ростовскис.
По его словам, демографическая ситуация напрямую связана с вопросом миграции. Эксперт отметил, что Латвии до сих пор не хватает четкой и понятной политики в этой сфере, из-за чего разные организации вынуждены самостоятельно искать решения.
Он пояснил, что предпринимательские организации нередко пытаются закрыть те направления, в которых государству по разным причинам пока не удалось создать понятную систему.
Особенно близкой для Ростовскиса является тема высшего образования и привлечения иностранных студентов. По его словам, сейчас в Латвии в общей сложности учатся немного более 75 тысяч студентов, из них около 12 тысяч являются иностранцами. При этом примерно 7-8 тысяч студентов приехали из так называемых третьих стран. Ростовскис рассказал, что в сфере высшего образования уже создано объединение экспорта, в котором участвуют в том числе государственные высшие учебные заведения, Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет.
При этом, по его словам, университеты, которые давно занимаются привлечением иностранцев, заинтересованы не в отсутствии контроля, а в понятных и заранее определенных правилах. "Все те игроки, которые делают это долго и ответственно, мы также хотим для этой миграционной политики понимать правила", - подчеркнул Ростовскис.
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В качестве примера он привел ситуацию в университете Turība. По его словам, вуз проводит отбор среди желающих учиться и принимает лишь каждого восьмого претендента. Таким образом, эксперт не согласился с критикой всей отрасли из-за возможных проблем с отдельными случаями привлечения иностранных студентов. По его словам, нельзя ставить знак равенства между ответственными учебными заведениями, которые годами работают в этой сфере, и отдельными нарушениями.
"Последние три-четыре месяца мы слышим, что мы якобы занимаемся чем-то преступным, но это не так", - заявил Ростовскис.
Отдельно он подчеркнул экономическое значение экспорта высшего образования. По его словам, привлечение иностранных студентов приносит Латвии значительный экономический эффект - около полумиллиарда евро. По его мнению, поэтому вопрос миграции нельзя рассматривать исключительно с точки зрения ограничений. На фоне сокращения рождаемости стране необходимо одновременно думать о демографии, рынке труда, образовании и экономике.
"Если мы это закроем, то что мы будем делать с этими людьми, что мы будем делать с высшими учебными заведениями?" - задал вопрос эксперт.