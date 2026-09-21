Латвия остановила решение ЕС об отмене санкций против Усманова и Фридмана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии (МИД) Лига Ермацане сообщала LETA, что на уровне ЕС решение еще находится в процессе обсуждения и многое может измениться. Поэтому МИД "до последнего момента" не будет комментировать позицию Латвии по этому вопросу. Вскоре после публикации Reuters Ермацане добавила, что это будет общее решение ЕС и позиции стран союза согласовываются.