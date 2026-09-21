Латвия остановила решение ЕС об отмене санкций против Усманова и Фридмана
Из-за возражений Латвии в настоящее время приостановлен процесс принятия решения странами Европейского союза (ЕС) об отмене санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра Латвии.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что представители стран ЕС договорились отменить санкции, введенные против Усманова и Фридмана в связи с вторжением России в Украину, при условии, что в ближайшие часы ни одна из стран ЕС не выступит против этого шага.
По информации Reuters, план отмены санкций против Усманова и Фридмана является частью масштабного соглашения о продлении санкций против тысяч других российских физических и юридических лиц на три года. Как отметили дипломаты, это значительно превышает обычные сроки продления, составляющие шесть или 12 месяцев.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии (МИД) Лига Ермацане сообщала LETA, что на уровне ЕС решение еще находится в процессе обсуждения и многое может измениться. Поэтому МИД "до последнего момента" не будет комментировать позицию Латвии по этому вопросу. Вскоре после публикации Reuters Ермацане добавила, что это будет общее решение ЕС и позиции стран союза согласовываются.
В начале сентября Франция, к удивлению многих, присоединилась к Словакии, потребовав исключить Усманова из "черного списка". Газета Financial Times сообщила, что Франция пошла на этот шаг, пытаясь договориться об обмене с Азербайджаном для освобождения нескольких французских граждан.
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Затем Люксембург потребовал отменить санкции против Фридмана, сообщило Reuters.