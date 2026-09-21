ЕС готов снять санкции с Усманова и Фридмана - МИД пока не комментирует позицию Латвии

По их словам, договоренность, достигнутая послами 27 стран ЕС, является частью общего соглашения о продлении санкций против тысяч других российских физических и юридических лиц на три года. Этот срок значительно превышает обычные периоды продления ограничений - шесть или 12 месяцев.