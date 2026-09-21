ЕС готов снять санкции с Усманова и Фридмана - МИД пока не комментирует позицию Латвии
Представители стран Европейского союза (ЕС) договорились снять санкции с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, введенные в связи с вторжением России в Украину. Условие - в ближайшие часы ни одна страна ЕС не должна выступить против этого шага, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
По их словам, договоренность, достигнутая послами 27 стран ЕС, является частью общего соглашения о продлении санкций против тысяч других российских физических и юридических лиц на три года. Этот срок значительно превышает обычные периоды продления ограничений - шесть или 12 месяцев.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Лига Ермацане сообщила агентству LETA, что на уровне ЕС решение еще находится в процессе согласования и многое может измениться. Поэтому МИД пока не будет комментировать позицию Латвии по этому вопросу "до последнего момента".
В начале сентября Франция, к удивлению многих, присоединилась к Словакии, потребовав исключить Усманова из санкционного списка. По информации Financial Times, Франция пошла на этот шаг, пытаясь договориться об обмене с Азербайджаном для освобождения нескольких французских граждан.
Затем Люксембург потребовал снять санкции с Фридмана, сообщает Reuters.