Центральный рынок Риги хотят изменить за миллионы евро. Где возьмут деньги?
Муниципальное предприятие Rīgas nami планирует вложить в развитие Рижского Центрального рынка более 22 миллионов евро. Об этом в понедельник сообщили депутатам на совместном заседании комитетов Рижской думы по городской собственности и городскому развитию.
Участники заседания поддержали продление действующего договора с Rīgas nami об управлении и обслуживании Центрального рынка на 30 лет.
В связи с продлением договора Rīgas nami обязуется инвестировать 21,2 миллиона евро в развитие, сохранение и обновление павильонов и территории рынка. Средства направят на последовательное приведение в порядок рыночной инфраструктуры, общественных пространств и исторических зданий.
В течение шести месяцев предприятие организует и проведет конкурс эскизных проектов по разработке архитектурной и дизайнерской концепции Рижского Центрального рынка. Кроме того, Rīgas nami возьмет на себя ремонт бывшего мясного павильона стоимостью 1,4 миллиона евро.
Финансирование планируется обеспечить за счет заемных средств и фондов Европейского союза. Запрашивать деньги у самоуправления не предполагается.
До мая 2027 года намечено провести аукцион на право аренды мясного павильона для его реновации и дальнейшего развития. Предприятие также обязуется создать рабочую группу, которая разработает и реализует маркетинговый план по привлечению инвесторов на Центральный рынок.
Несколько оппозиционных депутатов выступили против этого решения. В частности, Эдвард Шлесерс раскритиковал результаты работы Rīgas nami по управлению рынком. Он призвал не передавать Центральный рынок тому, кто, по его мнению, ничего не смог сделать за предыдущие годы, а искать серьезных инвесторов и разработать программу развития этой территории.