Центральный рынок Риги хотят изменить за миллионы евро. Где возьмут деньги?

Несколько оппозиционных депутатов выступили против этого решения. В частности, Эдвард Шлесерс раскритиковал результаты работы Rīgas nami по управлению рынком. Он призвал не передавать Центральный рынок тому, кто, по его мнению, ничего не смог сделать за предыдущие годы, а искать серьезных инвесторов и разработать программу развития этой территории.