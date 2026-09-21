Выборы в Сейм могут остановить в случае угрозы с воздуха - как об этом узнают избиратели
Фото: Ieva Leiniša/LETA
ЦИК подготовила план оповещений на случай угрозы во время выборов.
В Латвии

Выборы в Сейм могут остановить в случае угрозы с воздуха - как об этом узнают избиратели

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Что делать, если в день выборов внезапно будет объявлена ​​угроза воздушному пространству? Центральная избирательная комиссия подготовила план действий на такой случай.

В случае вероятной угрозы воздушному пространству во время выборов жители получат по сотовой сети оповещение об угрозе, которое также будет содержать сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

ЦИК поясняет, что в оповещениях, разосланных на затронутой угрозой территории, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах государственного значения закрыты и голосование временно невозможно. В свою очередь, после окончания угрозы жители получат новое оповещение о возобновлении работы участков.

В случае необходимости в оповещение также может быть включена информация о продлении времени работы соответствующих участков до 22:00.

"В ситуации угрозы безопасность людей всегда на первом месте. При этом подготовлен план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу, а избиратели были бы об этом немедленно проинформированы", - отмечает председатель ЦИК Марис Звиедрис.

Как указывает Государственная пожарно-спасательная служба, при получении оповещения по сотовой сети жителям следует ознакомиться с содержанием оповещения и следовать содержащимся в нем указаниям. Информация об угрозе и рекомендуемых действиях также будет доступна на сайте 112.lv.

ЦИК отмечает, что актуальная информация о ходе выборов будет доступна на сайте комиссии и в ее аккаунтах в социальных сетях.

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Государственная пожарно-спасательная службаЦентральная избирательная комиссияДроны в Латвии Выборы в Сейм 2026Угрозы России странам БалтииСейм

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