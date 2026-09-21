Выборы в Сейм могут остановить в случае угрозы с воздуха - как об этом узнают избиратели

"В ситуации угрозы безопасность людей всегда на первом месте. При этом подготовлен план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу, а избиратели были бы об этом немедленно проинформированы", - отмечает председатель ЦИК Марис Звиедрис.