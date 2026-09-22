Рижские парки и сады могут передать на обслуживание частным компаниям
Рижское самоуправление объявило обсуждение будущего конкурса на обслуживание городских садов, парков, скверов и других общественных озелененных территорий. Предпринимателей приглашают до 30 сентября высказать свое мнение и представить предложения.
Сейчас эти работы на основании договора о делегировании выполняет Rīgas meži. Действующий порядок меняют в связи с требованиями законодательства и органов, следящих за соблюдением конкуренции.
Закупку разделят на зоны и части, чтобы в конкурсе смогло участвовать как можно больше компаний. Выбирая, как организовать обслуживание территорий в дальнейшем, самоуправление учло разъяснения Министерства умного управления и регионального развития (VARAM) и Совета по конкуренции.
Министерство указало, что практические работы по содержанию парков и зеленых зон нельзя передавать в рамках делегирования управленческих задач. Совет по конкуренции, в свою очередь, рекомендовал выбирать исполнителей таких услуг прежде всего через открытые закупки.
Новая закупка станет ещё одним шагом к расширению участия частного сектора в оказании услуг, которые, согласно законодательству, должны предоставляться в условиях конкуренции. Самоуправление сохранит ответственность за качество услуг и контроль за их оказанием, а исполнителя выберут на открытом конкурсе.
При этом проведение конкурса не означает, что исполнитель обязательно сменится: Rīgas meži сможет участвовать в нём на тех же условиях, что и другие претенденты.
Действующий договор с Rīgas meži сохраняет силу до 27 февраля 2027 года. Ожидается, что новый исполнитель приступит к работе 1 марта следующего года.
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