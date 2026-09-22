Рижские парки и сады могут передать на обслуживание частным компаниям

Закупку разделят на зоны и части, чтобы в конкурсе смогло участвовать как можно больше компаний. Выбирая, как организовать обслуживание территорий в дальнейшем, самоуправление учло разъяснения Министерства умного управления и регионального развития (VARAM) и Совета по конкуренции.