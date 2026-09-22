ЕС пообещал ввести санкции против РФ за проведение выборов на захваченных территориях
ЕС намерен ввести санкции за организацию выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Украины. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас от имени всех 27 стран Евросоюза.
ЕС не признаёт ни голосование на этих территориях, ни его результаты. Под ограничения могут попасть организаторы и кандидаты, а также люди, препятствовавшие проведению свободных выборов в самой России.
В заявлении ЕС говорится, что выборы, прошедшие с 18 по 20 сентября, показали дальнейшее ослабление демократических институтов в России. Европейские власти указывают на преследование оппозиции и ограничение доступа к независимой информации. Отдельно они отмечают недопуск федерального списка партии "Яблоко", выступающей против войны в Украине.
ЕС также критикует Россию за отказ пригласить наблюдателей ОБСЕ. По оценке Евросоюза, это усилило сомнения в прозрачности голосования и противоречит обязательствам, принятым Россией как участницей организации.