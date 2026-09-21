Вице-мэр Риги раскритиковал идею временного моста, а также предложил убрать с улиц цветочные горшки и столбики
Пока Рига готовится к ремонту Вантового моста, идея построить рядом временный мост уже вызвала спор: вице-мэр Марис Спринджукс считает, что с этим решением опоздали, и предлагает искать другие способы разгрузить центр.
Строительство временного моста, который должен обеспечить движение через Даугаву во время ремонта Вантового моста, уже запоздало, считает вице-мэр Риги Марис Спринджукс ("Объединенный список"). По его мнению, начинать искать место для строительства временного моста за год до начала ремонтных работ - утопическая идея. Он считает, что пока будет найдено подходящее место, объявлен конкурс, проведено проектирование и выполнено строительство, ремонт самого Вантового моста уже может быть завершен.
По его мнению, сейчас все усилия необходимо направить на планирование организации транспортных потоков в городе и разработать план, как вывести движение через центр Риги, перенаправив автомобильный поток на Островной и Южный мосты.
Спринджукс считает, что сейчас этой работой никто не занимается. По его мнению, увеличив пропускную способность улиц, убрав цветочные горшки, столбики и другие элементы оформления, а также организовав одностороннее движение, запретив левые повороты и проведя другие улучшения, можно было бы организовать движение таким образом, чтобы во время ремонта моста ограничение движения оказало как можно меньше негативного влияния.
По его мнению, необходимо обсуждать и планировать увеличение железнодорожного сообщения, например, в направлении Юрмалы и Болдераи, планировать паромное сообщение через Даугаву и другие меры. Он также добавил, что координационная группа по минимизации последствий ремонта Вантового моста была создана только недавно и пока не провела ни одного заседания. Поэтому идея временного моста и другие решения на ней еще не обсуждались.
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Как сообщалось ранее, на время реконструкции Вантового моста для организации движения планируется установить временный мост, заявил в понедельник журналистам мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"). Клейнбергс сообщил, что стоимость временного моста может составить около 20 млн евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда.
В настоящее время планируется, что на временном мосту будет по одной полосе движения в каждом направлении.