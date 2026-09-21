Вице-мэр Риги раскритиковал идею временного моста, а также предложил убрать с улиц цветочные горшки и столбики

По его мнению, необходимо обсуждать и планировать увеличение железнодорожного сообщения, например, в направлении Юрмалы и Болдераи, планировать паромное сообщение через Даугаву и другие меры. Он также добавил, что координационная группа по минимизации последствий ремонта Вантового моста была создана только недавно и пока не провела ни одного заседания. Поэтому идея временного моста и другие решения на ней еще не обсуждались.