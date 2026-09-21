Валкский край на грани банкротства? Минфин требует начать финансовую стабилизацию самоуправления

Как указывает Минфин, самоуправление регулярно задерживает платежи, в том числе по налогам, продолжает договариваться с кредиторами о графиках погашения долгов, однако предоставленный им проект обеспечения денежного потока в долгосрочной перспективе не сбалансирован. По оценке Минфина, это свидетельствует о том, что без строгих мер по оптимизации расходов самоуправление в этом году не сможет полностью рассчитаться с кредиторами и предоставлять в дальнейшем муниципальные услуги.