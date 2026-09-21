Валкский край на грани банкротства? Минфин требует начать финансовую стабилизацию самоуправления
Финансовая ситуация в самоуправлении Валкского края остается критической, и в течение 2026 года существенных ее улучшений не произошло, сообщили в Министерстве финансов.
Как указывает Минфин, самоуправление регулярно задерживает платежи, в том числе по налогам, продолжает договариваться с кредиторами о графиках погашения долгов, однако предоставленный им проект обеспечения денежного потока в долгосрочной перспективе не сбалансирован. По оценке Минфина, это свидетельствует о том, что без строгих мер по оптимизации расходов самоуправление в этом году не сможет полностью рассчитаться с кредиторами и предоставлять в дальнейшем муниципальные услуги.
Хотя платеж по основной сумме долга самоуправления от 20 июня 2026 года на основании решения Кабинета министров от 19 мая был уменьшен на 215 535 евро, у самоуправления регулярно возникают новые просроченные платежи. В летние месяцы задерживались как текущие налоговые платежи, так и платежи по продлению срока уплаты налогов, что создает для самоуправления дополнительные расходы в бюджете.
Согласно поданным самоуправлением отчетам, на 31 августа этого года общая сумма просроченных платежей и отложенных долговых обязательств составила 620 791 евро. Как отмечает Минфин, у самоуправления появились новые просроченные платежи (до 30 дней) на сумму 240 131 евро, в том числе налоговые долги на сумму 117 611 евро. Оставшаяся сумма налогов, по которой продлен срок уплаты, составляет 183 788 евро, а долг перед ООО Utilitas Valka за теплоэнергию - 172 725 евро.
Минфин отмечает, что договоренность с кредиторами о графиках погашения долгов не решает проблему, а переносит выполнение обязательств на более поздний срок и создает для самоуправления дополнительные расходы.
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По оценке Минфина, дальнейшее откладывание необходимых решений увеличивает риск того, что самоуправление не сможет своевременно рассчитаться с кредиторами, выполнить взятые на себя обязательства и в полном объеме обеспечить автономные функции. Также самоуправление не выполнило задачи, поставленные перед ним в решении Кабинета министров от 19 мая, и предоставленная им информация не дает уверенности в способности стабилизировать финансовую ситуацию. Поэтому Минфин призывает думу Валкского края принять до 30 сентября решение о начале процесса финансовой стабилизации.
Минфин напоминает, что еще с 2025 года неоднократно просил самоуправление рассмотреть необходимость финансовой стабилизации и начать этот процесс.
Перенос платежа по основной сумме государственного займа в размере 431 070 евро с 20 сентября на 20 октября является лишь временной мерой поддержки, отмечает Минфин. Его цель - сохранить у самоуправления до начала процесса финансовой стабилизации средства для выполнения автономных функций и обязательств.
Минфин призывает думу Валкского края незамедлительно принять необходимые для упорядочения финансовой ситуации решения, обеспечив восстановление финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.
Начатая Государственным контролем углубленная ревизия даст всестороннюю оценку фактической финансовой ситуации в самоуправлении, причин ее возникновения и обоснованности ранее принятых решений.
Если дума Валкского края сама не примет решение о начале процесса финансовой стабилизации, Минфин на основе результатов ревизии предложит правительству принять решение о дальнейших действиях по стабилизации ситуации в самоуправлении.
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