Билеты от 33 евро: сегодня в полночь стартует крупнейшая распродажа в airBaltic

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в ночь на 22 сентября в 00:00 по восточноевропейскому летнему времени запускает крупнейшую распродажу года VISĶERŠANA. Акция продлится до 4 октября, а билеты на рейсы по всей маршрутной сети компании можно будет приобрести по семи фиксированным ценовым уровням - от 33 до 177 евро в одну сторону.