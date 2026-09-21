Билеты от 33 евро: сегодня в полночь стартует крупнейшая распродажа в airBaltic
На фоне финансовой реструктуризации airBaltic запускает крупнейшую распродажу: билеты по семи фиксированным тарифам будут продавать с 22 сентября.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в ночь на 22 сентября в 00:00 по восточноевропейскому летнему времени запускает крупнейшую распродажу года VISĶERŠANA. Акция продлится до 4 октября, а билеты на рейсы по всей маршрутной сети компании можно будет приобрести по семи фиксированным ценовым уровням - от 33 до 177 евро в одну сторону.
Билеты по специальным тарифам будут доступны для путешествий с 1 ноября 2026 года до 31 августа 2027 года. Цены составят 33, 47, 57, 73, 93, 127 и 177 евро. Количество билетов на каждом ценовом уровне ограничено.
Приобрести билеты можно на официальном сайте airBaltic. Компания призывает пассажиров бронировать поездки заранее, поскольку наиболее дешевые тарифы будут доступны в ограниченном количестве.
В зимнем расписании, которое будет действовать с конца октября 2026 года до конца марта 2027 года, airBaltic продолжит обеспечивать авиасообщение из столиц стран Балтии с городами Европы и других регионов.
Летом 2027 года пассажиры смогут выбирать среди различных направлений - от пляжного отдыха на Тенерифе, Майорке и в Малаге до поездок в Мадрид, Рим и Лиссабон.
В числе популярных направлений airBaltic называет Амстердам, Барселону, Берлин, Лондон, Малагу, Париж, Рим и Вену. По данным компании, эти направления пользуются стабильным спросом как у туристов, так и у пассажиров, совершающих деловые поездки.
При этом распродажа проходит в период, когда airBaltic находится в процессе финансовой реструктуризации по процедуре Chapter 11 в США.
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Ранее авиакомпания получила первую часть нового финансирования в размере 140 млн евро в соответствии с решением суда по делам о неплатежеспособности Южного округа Нью-Йорка. В airBaltic сообщили, что эти средства предназначены для обеспечения непрерывности работы компании и проведения финансовой реструктуризации.
Согласно временному решению суда, более половины первой части финансирования - 78,925 млн евро - airBaltic направит на выкуп самолетов и двигателей.