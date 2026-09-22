Большинство автомобилистов Латвии отказываются пересаживаться в общественный транспорт
Сегодня, 22 сентября, Неделя мобильности завершится Всемирным днем без автомобиля. Готовы ли латвийские автомобилисты менять свои привычки и выбирать способы передвижения, более полезные для окружающей среды и здоровья, выяснила исследовательская компания Fifty5Blue.
В рамках Недели мобильности исследователи Fifty5Blue изучили повседневные привычки жителей Латвии. Выяснилось, что половина жителей (51%) чаще всего передвигается на автомобиле — за рулем или в качестве пассажира. Четверть жителей (24%) чаще всего ходит пешком, 17% пользуются общественным транспортом. Велосипед основным средством передвижения называют 6% жителей. Другие моторизованные транспортные средства предпочитает 1%, ещё 1% пользуется средствами микромобильности, например самокатами и электросамокатами.
Жителей, которые чаще всего передвигаются на автомобиле — за рулем или в качестве пассажира, — спросили, готовы ли они заменить машину более экологичными способами передвижения, например общественным транспортом, велосипедом или ходьбой. Большинство (65%) ответили отрицательно: 25% — "скорее нет", 40% — "определенно нет".
При этом 24% готовы к переменам: 6% ответили "определенно да", еще 18% — "скорее да". Остальные 11% затруднились определиться.
Среди опрошенных автомобилистов сравнительно чаще готовы отказаться от автомобиля в пользу более экологичных способов передвижения люди со средним доходом семьи — от 1001 до 1500 евро на человека. Среди тех, кто не готов менять свои привычки, существенных социально-демографических различий не выявлено.