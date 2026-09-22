Большинство автомобилистов Латвии отказываются пересаживаться в общественный транспорт

Среди опрошенных автомобилистов сравнительно чаще готовы отказаться от автомобиля в пользу более экологичных способов передвижения люди со средним доходом семьи — от 1001 до 1500 евро на человека. Среди тех, кто не готов менять свои привычки, существенных социально-демографических различий не выявлено.