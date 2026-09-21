Выгнали из Нацобъединения за жестокость: кандидат в Сейм писал мизогинные посты в соцсетях

Кандидат в премьер-министры от NA Илзе Индриксоне заявила агентству LETA, что ранее ей ничего не было известно о подобных высказываниях с его стороны. "Для меня это было так же неприемлемо и шокирующе, как и для большинства людей в обществе, и я могу вас заверить, что не вижу никакой возможности находиться в одной организации с таким человеком", — заявил политик. Индриксоне отметила, что действия Далбиньша были оценены Комиссией по этике NA, и он был наказан. Политик признала, что не читала протокол заседания комиссии, но подтвердила, что было применено самое суровое наказание, которое может назначить Комиссия по этике.