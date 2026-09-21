Выгнали из Нацобъединения за жестокость: кандидат в Сейм писал мизогинные посты в соцсетях
Национальное объединение исключило из партии кандидата на выборах в 15-й Сейм Валтса Далбиньша после его публикаций в соцсетях о женщинах. При этом исключение не лишило его права участвовать в выборах.
Правление Национального объединения (NA) приняло решение исключить из партии кандидата на выборах в 15-й Сейм Валтса Далбиньша после его публикаций в социальных сетях, в которых он высказывался о насилии в отношении женщин и делал в их адрес уничижительные заявления.
В заявлении партии говорится, что Далбиньш публично выражал взгляды, которые несовместимы с ценностями Национального объединения, поэтому правление приняло решение о его исключении из партии.
В частности, в сентябре 2025 года в социальной сети X Далбиньш написал, что существуют "жены, которых нужно бить". В другой публикации он назвал женщин "психически нестабильными существами", которые якобы несут смерть за пределами семейной жизни.
Кандидат в премьер-министры от NA Илзе Индриксоне заявила агентству LETA, что ранее ей ничего не было известно о подобных высказываниях с его стороны. "Для меня это было так же неприемлемо и шокирующе, как и для большинства людей в обществе, и я могу вас заверить, что не вижу никакой возможности находиться в одной организации с таким человеком", — заявил политик. Индриксоне отметила, что действия Далбиньша были оценены Комиссией по этике NA, и он был наказан. Политик признала, что не читала протокол заседания комиссии, но подтвердила, что было применено самое суровое наказание, которое может назначить Комиссия по этике.
На вопрос о том, чувствует ли партия ответственность за предоставленную ею возможность Далбиньшу баллотироваться в Сейм, Индриксоне ответила, что NA оценит, как могла возникнуть такая ситуация.
Далбиньш баллотируется на выборах в 15-й Сейм по списку Национального объединения в Видземе под номером 27. На сайте Центральной избирательной комиссии он указан как заместитель руководителя Кекавского отделения партии.
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При этом исключение из партии не означает автоматического исключения Далбиньша из списка кандидатов на выборах.
Закон о выборах в Сейм предусматривает, что зарегистрированные списки кандидатов не могут быть отозваны. Изменения Центральная избирательная комиссия может внести только в предусмотренных законом случаях - например, если кандидат не имеет права баллотироваться, не оставил в установленном порядке должность, несовместимую с участием в выборах, один человек оказался включен в несколько списков или кандидат умер.
Таким образом, решение Национального объединения об исключении Далбиньша из партии само по себе не исключает его фамилию из зарегистрированного списка кандидатов. В актуальном списке кандидатов Национального объединения в Видземе он по-прежнему указан под номером 27.