В Греции пенсионеры подрались из-за шезлонга - один из них умер
На пляже в Греции 82-летний мужчина умер после драки, которая, по предварительным данным, началась из-за шезлонгов.
На пляже озера Вулиагмени недалеко от Афин произошло очень неприятное событие. По данным местных СМИ, 82-летний пенсионер отказался уступить два места 76-летнему мужчине и находившейся с ним 21-летней женщине с инвалидностью. Очевидец рассказал греческому изданию Kathimerini, что на пляже царил настоящий "хаос", а крики было слышно даже с другого конца пляжа. По его словам, он увидел, как мужчина и женщина избивали 82-летнего пенсионера, после чего очевидцы попытались оказать ему помощь и провести сердечно-легочную реанимацию, сообщает The Sun.
76-летний мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти в результате физического нападения. 21-летнюю женщину, которая находилась вместе с ним, также задержали по подозрению в соучастии в драке, однако впоследствии отпустили.
По предварительным данным, конфликт произошел вскоре после 9 утра, когда 76-летний мужчина и его спутница вернулись после купания. Они выбрали два шезлонга после покупки билетов. Однако 82-летний мужчина якобы заявил, что эти места зарезервированы для его компании друзей. Друг предполагаемого нападавшего рассказал изданию ProtoThema, что в момент начала конфликта сам отправился покупать билет. "Мой друг пошел за шезлонгами, а я покупал билет. Он вступил в спор с 82-летним мужчиной, который сказал ему: "Ты знаешь, кто я? Я из военно-морского флота", - рассказал свидетель.
По его словам, в результате драки травмы получили 76-летний мужчина и 21-летняя женщина, а 82-летний мужчина внезапно потерял сознание. Очевидцы начали проводить ему сердечно-легочную реанимацию, а также, как сообщается, использовали дефибриллятор до прибытия медиков. Пенсионера доставили в больницу, однако позднее он умер. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
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Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства конфликта, в том числе то, что именно спровоцировало драку и каким образом она связана со смертью мужчины.