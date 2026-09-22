В Греции пенсионеры подрались из-за шезлонга - один из них умер

По предварительным данным, конфликт произошел вскоре после 9 утра, когда 76-летний мужчина и его спутница вернулись после купания. Они выбрали два шезлонга после покупки билетов. Однако 82-летний мужчина якобы заявил, что эти места зарезервированы для его компании друзей. Друг предполагаемого нападавшего рассказал изданию ProtoThema, что в момент начала конфликта сам отправился покупать билет. "Мой друг пошел за шезлонгами, а я покупал билет. Он вступил в спор с 82-летним мужчиной, который сказал ему: "Ты знаешь, кто я? Я из военно-морского флота", - рассказал свидетель.