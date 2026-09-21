Во вторник Латвию накроют дожди и туман, ветер усилится до 14 м/с

Во многих районах видимость ухудшит дымка, а местами в центральных и восточных регионах страны образуется туман. Ветер будет слабым, однако на побережье Курземе ожидается умеренный северный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, местами на побережье будет около +13 градусов.