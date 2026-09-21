Во вторник Латвию накроют дожди и туман, ветер усилится до 14 м/с
В ночь на вторник в некоторых районах Латвии ожидается кратковременный дождь, а на западе и в центральной части страны возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Во многих районах видимость ухудшит дымка, а местами в центральных и восточных регионах страны образуется туман. Ветер будет слабым, однако на побережье Курземе ожидается умеренный северный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, местами на побережье будет около +13 градусов.
Днем солнце будет периодически сменяться облаками. В Латгале преимущественно сохранится пасмурная погода. Местами возможен кратковременный дождь, а начиная со второй половины дня больше осадков ожидается на юго-востоке Латгале. Во вторник северный и северо-восточный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +12...+17 градусов.
В Риге ночью ожидается кратковременный дождь и слабый ветер. Днем временами будет выглядывать солнце, а северный и северо-восточный ветер немного усилится. Утром температура будет около +10 градусов, днем воздух прогреется до +16...+17 градусов.