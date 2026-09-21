Латвийские власти могли бы легко снизить цены на топливо, но делать это не спешат

Согласно расчётам министерства, при нынешних ценах расходы экономики Латвии на топливо составляют примерно на 64 миллиона евро в месяц больше, чем в январе и феврале этого года. Если цены сохранятся на нынешнем уровне, дополнительные расходы за год составят около 770 миллионов евро.