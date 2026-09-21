Латвийские власти могли бы легко снизить цены на топливо, но делать это не спешат
Министерство экономики призывает не откладывать решения и принять меры по снижению стоимости топлива. Это можно сделать с помощью уменьшения налогов.
По оценке Минэкономики, при нынешнем уровне цен снижение ставки НДС на топливо с 21% до 12%, если оно полностью отразится на розничной цене, удешевило бы дизельное топливо примерно на 16–17 центов за литр, а бензин — на 14–15 центов за литр.
Согласно расчётам министерства, при нынешних ценах расходы экономики Латвии на топливо составляют примерно на 64 миллиона евро в месяц больше, чем в январе и феврале этого года. Если цены сохранятся на нынешнем уровне, дополнительные расходы за год составят около 770 миллионов евро.
Минэкономики также заявляет, что правительству следует рассмотреть все имеющиеся инструменты. Среди них — меры в области налогов и связанных с ценой топлива платежей, а также механизмы, которые обеспечат фактическое и своевременное отражение государственных мер по снижению цен на заправках.
Ранее Otkrito.lv писал о том, почему топливо в Латвии дорожает сразу после роста биржевых цен, но не дешевеет после их снижения.