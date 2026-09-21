"Меня посадят, но ненадолго": Росликов верит в защиту статуса, которого у него еще нет

Росликов в настоящее время находится в Беларуси, а на выборах в 15-й Сейм баллотируется по рижскому списку партии "За стабильность" под вторым номером. Росликов сообщил в социальных сетях, что его возвращение домой запланировано на 3 октября: "Я возвращаюсь домой, несмотря ни на что. Да, меня посадят в тюрьму, но не более чем на несколько месяцев, потому что они прекрасно понимают, что с депутатским мандатом, с мандатом доверия народа, они не смогут долго держать меня в тюрьме".