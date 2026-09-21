"Меня посадят, но ненадолго": Росликов верит в защиту статуса, которого у него еще нет
Алексей Росликов уверен: голоса избирателей - его билет домой из Беларуси и защита от тюрьмы. Но юридически это не так: иммунитет депутата не возникает на следующее утро после выборов, а решение суда о его аресте результаты голосования не отменяют.
Росликов в настоящее время находится в Беларуси, а на выборах в 15-й Сейм баллотируется по рижскому списку партии "За стабильность" под вторым номером. Росликов сообщил в социальных сетях, что его возвращение домой запланировано на 3 октября: "Я возвращаюсь домой, несмотря ни на что. Да, меня посадят в тюрьму, но не более чем на несколько месяцев, потому что они прекрасно понимают, что с депутатским мандатом, с мандатом доверия народа, они не смогут долго держать меня в тюрьме".
Результат выборов - это билет в Сейм, но одного билета в кармане недостаточно, чтобы стать полноправным депутатом и получить иммунитет, предусмотренный Конституцией. Заявление о "не более чем нескольких месяцах" также не имеет под собой оснований. Депутатский мандат не определяет срок, по истечении которого задержанный должен быть автоматически освобожден, сообщает Lsm.lv.
Последние рейтинги партий, проведенные центром исследования рынка и общественного мнения SKDS, показали рост поддержки партии "За стабильность" - с 1,9% в июле до 2,7% в августе, и это 8-е место в рейтинге. По данным опроса, 5-процентный барьер могут преодолеть пять партий, и партии "За стабильность" среди них нет.
Росликов обвиняется в действиях, которые, по мнению прокуратуры, были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и раздора между русскоязычным населением Латвии и латышами. Сам он отрицает обвинение и называет уголовное дело политически мотивированным.
До вынесения обвинительного приговора Росликов не считается виновным. 9 апреля 2026 года Рижский городской суд принял решение о его задержании и объявил в розыск. Ранее Росликову было запрещено покидать Латвию и менять место жительства. Ему разрешили съездить в Женеву на три дня, но он не вернулся в Латвию. Суд постановил, что после обнаружения его следует арестовать и доставить в место заключения.
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18 августа суд оставил в силе это решение, но это мера пресечения, а не наказание. Статья 5 Закона о выборах Сейма запрещает, например, лицам, отбывающим тюремное заключение, или лицам с действительной судимостью за умышленное уголовное преступление, баллотироваться на выборные должности. Обвинения, розыск и задержание в этом списке не упоминаются. Поэтому у Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нет оснований для отстранения Росликова исключительно из-за его текущего уголовно-процессуального статуса.