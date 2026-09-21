Смертельный обгон: полиция установила обстоятельства гибели юного велосипедиста в Мерсрагсе

В ходе расследования установлено, что мужчина ехал на автомобиле Peugeot Partner по региональной дороге Стенде - Лаучене - Мерсрагс в направлении от Кипатциемса к Мерсрагсу. Во время обгона велосипедиста водитель не убедился в безопасности маневра и не соблюдал необходимый боковой интервал. В результате автомобиль совершил наезд на велосипед, которым в том же направлении управлял несовершеннолетний мальчик.