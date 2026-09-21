Смертельный обгон: полиция установила обстоятельства гибели юного велосипедиста в Мерсрагсе
Полиция установила обстоятельства смертельной аварии в Мерсрагской волости, в которой погиб несовершеннолетний велосипедист. По данным следствия, водитель автомобиля сбил мальчика во время обгона.
22 мая около 11:25 полиция получила информацию о ДТП на дороге Стенде - Лаучене - Мерсрагс в Талсинском крае. Столкнулись автомобиль Peugeot, которым управлял мужчина 1961 года рождения, и велосипед, за рулем которого находился мальчик.
После аварии ребенка доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.
На месте происшествия сотрудники полиции проверили водителя Peugeot на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе расследования установлено, что мужчина ехал на автомобиле Peugeot Partner по региональной дороге Стенде - Лаучене - Мерсрагс в направлении от Кипатциемса к Мерсрагсу. Во время обгона велосипедиста водитель не убедился в безопасности маневра и не соблюдал необходимый боковой интервал. В результате автомобиль совершил наезд на велосипед, которым в том же направлении управлял несовершеннолетний мальчик.
В ходе расследования водителю был присвоен статус подозреваемого. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.
Согласно Уголовному закону Латвии, за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим автомобилем, если нарушение повлекло смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением водительских прав на срок до пяти лет.
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