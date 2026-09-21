В Италии хотят ограничить число иностранных учеников в классах и запретить никабы

Инициатива Мелони также предусматривает обязательные занятия итальянским языком для родителей иностранных учеников, которые испытывают серьезные трудности с интеграцией в школьную систему. "По нашему мнению, каждый, кто приезжает в Италию и хочет строить здесь свое будущее, должен выучить наш язык, понимать нашу культуру и соблюдать наши правила", - заявила Мелони в воскресенье на фестивале Gioventu Nazionale в Риме, обращаясь к молодежному крылу правой партии "Братья Италии".