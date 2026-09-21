В Италии хотят ограничить число иностранных учеников в классах и запретить никабы
Премьер Италии Джорджа Мелони хочет запретить в школах никабы и паранджи, ограничить число иностранных учеников в классах.
Инициатива Мелони также предусматривает обязательные занятия итальянским языком для родителей иностранных учеников, которые испытывают серьезные трудности с интеграцией в школьную систему. "По нашему мнению, каждый, кто приезжает в Италию и хочет строить здесь свое будущее, должен выучить наш язык, понимать нашу культуру и соблюдать наши правила", - заявила Мелони в воскресенье на фестивале Gioventu Nazionale в Риме, обращаясь к молодежному крылу правой партии "Братья Италии".
"Это единственный серьезный способ принять их", - добавила премьер.
Говоря о запрете традиционных головных уборов мусульманских женщин в школах, Мелони упомянула именно паранджу и никаб, но не стала говорить о хиджабе.
Паранджа и никаб закрывают тело женщины практически полностью, тогда как хиджаб представляет собой головной платок, полностью закрывающий волосы и шею, но оставляющий лицо открытым.
В этом месяце правительство Мелони отметило рекордную продолжительность своего пребывания у власти. Оно непрерывно работает дольше любого другого правительства Италии с момента основания республики в 1946 году.
Мелони традиционно занимает жесткую позицию по вопросам иммиграции. За время пребывания на посту премьер-министра она при этом превратилась из представителя националистического политического крыла в фигуру, получившую признание среди политиков Европейского союза.