На счет airBaltic переведено 140 млн евро для продолжения деятельности
Суд Нью-Йорка выделил airBaltic первые 140 млн евро - и почти 79 млн из них авиакомпания сразу направит на выкуп собственных самолетов и двигателей у кредиторов, чтобы заложить их же под новые займы в рамках процедуры Chapter 11.
Ранее в авиакомпании указали, что эта часть финансирования будет использована для обеспечения непрерывности деятельности airBaltic и для реализации процесса финансовой реструктуризации.
Финансирование вместе с денежным потоком от основной деятельности компании предназначено для покрытия нужд во время процедуры Chapter 11. Детальные условия использования финансирования, в том числе в отношении отдельных активов и сделок, компания не комментирует.
Из временного решения суда по делам о неплатежеспособности следует, что airBaltic более половины из первой части финансирования, или 78,925 млн евро, использует для выкупа самолетов и двигателей.
В решении отмечается, что 78,925 млн евро из первой части финансирования, которая в целом составит 140 млн евро, airBaltic использует, чтобы полностью погасить обязательства перед Export Development Canada и Axiom Baltic Services. Обязательства составляют 71,666 млн евро плюс накопленные проценты, комиссионные и другие платежи. Эти обязательства обеспечены самолетами, резервными двигателями и симулятором airBaltic.
Планируется, что после погашения эти активы станут доступны в качестве обеспечения для новых кредитов "debtor-in-possession" (DIP).
В качестве обеспечения планируется заложить восемь самолетов Airbus A220-300, семь резервных двигателей Pratt&Whitney, пилотный симулятор Airbus A220, запасы запчастей, товарные знаки и интеллектуальную собственность, ангары, недвижимость и учебную инфраструктуру, дебиторскую задолженность и другие активы предприятия.
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В целом airBaltic получила обязательство от финансирующих сторон обеспечить новое финансирование в размере 350 млн евро для поддержания ликвидности и деятельности компании во время процедуры Chapter 11.