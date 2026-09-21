На счет airBaltic переведено 140 млн евро для продолжения деятельности

В решении отмечается, что 78,925 млн евро из первой части финансирования, которая в целом составит 140 млн евро, airBaltic использует, чтобы полностью погасить обязательства перед Export Development Canada и Axiom Baltic Services. Обязательства составляют 71,666 млн евро плюс накопленные проценты, комиссионные и другие платежи. Эти обязательства обеспечены самолетами, резервными двигателями и симулятором airBaltic.