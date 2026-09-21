Каждая пятая русскоязычная семья планирует уехать из Латвии

О переезде по-прежнему чаще думают люди наиболее активного трудоспособного возраста. Как и в прошлом году, в ближайшие три года переехать планируют почти четверть молодых людей от 18 до 29 лет (24%) и почти каждый третий в возрасте от 30 до 39 лет (30%). Среди тридцатилетних желание переехать выражено сильнее всего; по сравнению с 2025 годом этот показатель не изменился. После 40 лет доля желающих уехать резко снижается: среди людей 40–49 лет она составляет 17%, среди 50–59-летних — 16%, а среди тех, кому больше 60 лет, — лишь 5%.