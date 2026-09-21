Каждая пятая русскоязычная семья планирует уехать из Латвии
За год желание жителей Латвии переехать за границу немного снизилось: если в 2025 году переезд в течение ближайших трёх лет планировал каждый пятый (20%), то в 2026 году — 17%. Об этом сообщает языковая школа Daria Pure language school.
Страна, которой нет
Однако основные тенденции не изменились: рабочие по-прежнему рассматривают Норвегию и Германию, а руководители и предприниматели — Испанию, которая в этом году впервые вышла на первое место. Норвегия остаётся самым стабильным направлением: она каждый год входит в тройку лидеров.
"В прошлом году в список самых популярных направлений вернулась Великобритания, сразу заняв лидирующие позиции, а в этом году его безусловный лидер — Испания. Интерес к Германии, которая ещё в 2022 году была абсолютным лидером, продолжает снижаться: сейчас она занимает четвёртое место. И только Норвегия каждый год входит в тройку самых популярных направлений", — рассказывает основательница аккредитованной языковой школы Daria Pure language school Дарья Нечепуренко.
Примечательно, что больше всего жителей Латвии — почти 7% — хотели бы переехать в страну, которой нет в этом списке. Таким образом, традиционные направления привлекают далеко не всех потенциальных эмигрантов.
Хотят зарабатывать
О переезде по-прежнему чаще думают люди наиболее активного трудоспособного возраста. Как и в прошлом году, в ближайшие три года переехать планируют почти четверть молодых людей от 18 до 29 лет (24%) и почти каждый третий в возрасте от 30 до 39 лет (30%). Среди тридцатилетних желание переехать выражено сильнее всего; по сравнению с 2025 годом этот показатель не изменился. После 40 лет доля желающих уехать резко снижается: среди людей 40–49 лет она составляет 17%, среди 50–59-летних — 16%, а среди тех, кому больше 60 лет, — лишь 5%.
Читайте продолжение после рекламы
"Планы жителей Латвии переехать за границу по-прежнему связаны прежде всего с желанием больше зарабатывать. Даже молодые люди, которые часто связывают переезд с учёбой в университете, в конечном счёте думают о доходах", — подчёркивает руководительница языковой школы.
Сохраняется и тенденция, согласно которой люди с более низким уровнем образования чаще задумываются о переезде. Среди получивших основное образование уехать в ближайшие три года хотят более трети — 35% (в 2025 году — 36%), среди людей со средним образованием — 23% (столько же, сколько год назад). Среди жителей Латвии с высшим образованием переезд в другую страну планируют лишь 15%; этот показатель также не изменился.
Мысли об эмиграции распространены и среди квалифицированных специалистов (21%) и самозанятых (21%). Как и в прошлом году, они чаще всего рассматривают Германию и Норвегию. А среди руководителей и предпринимателей, каждый пятый из которых планирует переезд, наиболее популярна Испания: её выбирает почти каждый десятый руководитель (9%).
На чемоданах
Русскоязычные семьи чаще задумываются о переезде. Среди семей, в которых говорят по-русски, переезд в ближайшие три года планирует каждая пятая (20%), тогда как среди латышскоязычных семей — лишь 14%. При этом русскоязычные жители чаще других выбирают Испанию, а латышскоязычные — Норвегию.
Мужчины в целом настроены на переезд решительнее женщин (20% против 15%): мужчины чаще называют желаемым направлением Испанию и Норвегию, женщины — Великобританию и Испанию.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на тревожную геополитическую ситуацию, в Латвию продолжают возвращаться бывшие эмигранты.