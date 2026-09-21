Буров: комиссия оценит влияние ремонта Вантового моста на транспортную доступность

"И Марупское самоуправление, и предприниматели обеспокоены неопределенностью, которая возникла вокруг запланированного ремонта Вантового моста в Риге. Поэтому уже в сентябре на заседание комиссии мы пригласим всех участников процесса. Непродуманная организация ремонтных работ может очень негативно повлиять на мобильность в регионе Риги, осложнив не только повседневную жизнь жителей, но и работу предприятий, доступность социальных и медицинских услуг", - заявил председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.