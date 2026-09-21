Буров: комиссия оценит влияние ремонта Вантового моста на транспортную доступность
В Сейм Латвии поступило письмо Марупского краевого самоуправления, в котором выражена обеспокоенность нехваткой информации о планируемом ремонте Вантового моста в Риге. Вопросы у самоуправления вызывает организация движения во время работ и ее возможное влияние на мобильность жителей Пририжья.
"И Марупское самоуправление, и предприниматели обеспокоены неопределенностью, которая возникла вокруг запланированного ремонта Вантового моста в Риге. Поэтому уже в сентябре на заседание комиссии мы пригласим всех участников процесса. Непродуманная организация ремонтных работ может очень негативно повлиять на мобильность в регионе Риги, осложнив не только повседневную жизнь жителей, но и работу предприятий, доступность социальных и медицинских услуг", - заявил председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.
22 сентября комиссия рассмотрит вопрос о влиянии ремонта Вантового моста на мобильность и доступность услуг в Пририжье. Депутаты планируют заслушать представителей Риги и самоуправлений Рижского региона, организации предпринимателей и жителей, а также представителей Министерства сообщения, государственной компании Latvijas Valsts ceļi и других экспертов.
Рижское самоуправление планирует начать ремонт Вантового моста в 2027 году. Ранее представители руководства Риги публично сообщали, что на время работ мост может быть полностью закрыт для движения.
Такая перспектива уже вызвала обеспокоенность среди жителей Риги и Пририжья. О возможных последствиях говорят также предприниматели и поставщики различных услуг. "Учитывая, что действия Рижского самоуправления в отношении уличной инфраструктуры в последнее время неоднократно подвергались критике со стороны жителей и служб помощи, а также принимая во внимание значение Вантового моста для мобильности всего региона, ситуацию изучат и депутаты Сейма", - отметил Буров.
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На заседании комиссии 22 сентября отдельным вопросом будет рассмотрена планируемая организация движения во время реконструкции Вантового моста и ее влияние на мобильность в Риге и самоуправлениях Пририжья.
В обсуждении планируют участвовать директор департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш, парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Упеникс, директор департамента автомобильного движения Министерства сообщения Янис Калниньш, а также другие представители министерств, Рижской думы и Latvijas Valsts ceļi.
От Марупского края в заседании примут участие председатель краевой думы Айварс Оситис и старший специалист по гражданской защите Артур Детлавс. Юрмалу будут представлять исполнительный директор городской администрации Янис Лединьш и специалисты по развитию и мобильности.
Также приглашены представители Латвийской конфедерации работодателей и других организаций, связанных с планированием ремонта Вантового моста и организацией движения. Таким образом, депутаты намерены оценить не только сам проект ремонта, но и последствия возможного закрытия моста для жителей, предприятий и доступности услуг в Риге и Пририжье.
Ранее сообщалось, что во время реконструкции Вантового моста в Риге планируется установить временный мост, который будет использоваться для организации движения. Об этом в понедельник журналистам сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.