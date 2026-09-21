Трамп снова просил Зеленского не взрывать определенные объекты в России
Дональд Трамп вновь попросил Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье неоднократно призывал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку, по его словам, они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с разговором.
"Слово "дизель" во время разговора звучало много раз", - рассказал источник изданию.
Зеленский вечером в воскресенье сообщил о новом телефонном разговоре с Трампом. Он также заявил, что на этой неделе встретится с американским президентом в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
Это уже не первый случай, когда Трамп публично призывает Украину прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. 13 сентября он заявил, что попросил Зеленского не атаковать российские объекты, связанные с производством дизельного топлива. "Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, потому что он создает дефицит дизельного топлива", - сказал тогда Трамп.
Американский президент также утверждал, что нынешний дефицит топлива связан не с начатой им войной с Ираном, а с происходящим между Россией и Украиной. Reuters ранее сообщал, что серия украинских ударов по российским НПЗ привела к сокращению производства топлива в России и возникновению дефицита.
На следующий день Трамп заявил, что Россия и Украина якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам. Однако позднее выяснилось, что официальной договоренности между сторонами не было. Axios отмечал, что Киев выражал сомнения в готовности России соблюдать подобное соглашение. При этом украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре продолжаются. 20 сентября, в день завершения парламентского голосования в России, российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников, в ходе которой был поврежден нефтеперерабатывающий объект в Москве.
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Стороны также продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, несмотря на дипломатические усилия США. На этом фоне Трамп и Зеленский договорились встретиться в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.