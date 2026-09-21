Трамп снова просил Зеленского не взрывать определенные объекты в России

На следующий день Трамп заявил, что Россия и Украина якобы договорились не наносить удары по энергетическим объектам. Однако позднее выяснилось, что официальной договоренности между сторонами не было. Axios отмечал, что Киев выражал сомнения в готовности России соблюдать подобное соглашение. При этом украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре продолжаются. 20 сентября, в день завершения парламентского голосования в России, российские власти сообщили о масштабной атаке беспилотников, в ходе которой был поврежден нефтеперерабатывающий объект в Москве.