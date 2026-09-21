ФОТО: Названы самые ценные здания Балтии 2026 года
10 сентября 2026 года состоялась торжественная церемония международного конкурса «Устойчивость в архитектуре, строительстве, дизайне 2026», на который присутствовали представители отрасли - заказчики, архитекторы и строители - из Латвии и соседних Балтийских стран.
Главными победителями конкурса и обладателями Grand Prix 2026 стали два проекта:
- SANCTUM – центр для ретритов в Вильнюсском регионе, Литва. Заказчик — Лина Тварийонавичене. Проект — архитектурная студия arches (Арунас Лиола, Грета Гульбинске, Эдгарас Нянишкис, Роландас Лиола). Строитель — Kriautė. Строительный надзор — Keista.
- Реконструкция зданий и новое строительство в квартале исторической хлопчатобумажной мануфактуры LENTA, Рига, Латвия. Заказчик — LENTA 12. Проект — NRJA, Улдис Лукшевицс. Строитель — CIETKOKS. Строительный надзор — JI BŪVE.
Гала-церемонию вели основатель ассоциации Building Design and Construction Council (BDCC) Гунита Янсоне и руководитель ассоциации «Zaļās mājas», исполнительный директор Латвийского кластера деревянного строительства Кристапс Цеплис. Награды вручали: член правления BDCC Агрита Лусе, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, руководитель Бюро государственного строительного контроля Байба Витолиня, руководитель отдела контроля строительных работ BVKB, представитель жюри конкурса Сандрис Целминьш, советник Национальной библиотеки Латвии по вопросам архитектуры и культурной политики Янис Дрипе, представитель жюри конкурса архитектор Анна Васильева, представители жюри конкурса архитекторы Карел Куннап (Эстония) и Римантас Гедрайтис (Литва), а также представители партнёров-организаторов Эвита Домелло (Monum) и Элина Озола (Pillar).
Гостей своим выдающимся музыкальным выступлением порадовал молодой виртуоз игры на барабанах Мартиньш Хейслерс. Неформальная часть мероприятия продолжилась в уютном кафе Tobiass.
Благодарим партнёров конкурса — PILLAR, MONUM, CLT Profi и BRIKERS!
Более подробный обзор — в печатном и цифровом издании «Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains», а также на сайте www.buvniekupadome.lv/Konkursi
Названы самые ценные здания Балтии 2026 года
Самое устойчивое здание 2026
1-е место
Офисное здание «Satekles Biznesa Centrs», Рига, Латвия. Заказчик — Satekles Biznesa Centrs. Проект — SN&L (Sarma & Norde Arhitekti и Lauder Architects). Благоустройство — ALPS, интерьер — H2E. Строитель — BUKOTEKS. Строительный надзор — FORMA 2.
2-е место
VMG Technics R&D Park, Клайпеда, Литва. Заказчик — VMG Technics. Проект — arches, Эдгарас Нянишкис. Строитель — Kalvasta.
3-е место
Центр поддержки культурных и креативных индустрий TabFab, Рига, Латвия. Заказчик и строительный надзор — Valsts nekustamie īpašumi (Государственная недвижимость). Проект — NRJA, Улдис Лукшевицс. Строитель — Marels Būve. Строительный надзор — Baltline Globe.
3-е место
Офисно-жилое здание с торговой функцией GEMOSS, Лиепая, Латвия. Заказчик — GEMOSS. Проект — A Projekts. Строитель — ML Būve, SK Lauktehnika.
Признание в номинации «Самое устойчивое здание 2026» получили: мастерская прототипирования в Риге Makerspace, комплекс декорационных мастерских сценических искусств и репетиционных залов на улице Мейрану 2 в Риге, Кулдигский техникум технологий и туризма, жилой комплекс «Augustīnes dārzs» в Риге.
Самый устойчивый проект 2026 — жилые и многоквартирные здания
1-е место
Жилой квартал Piliamiestis, Каунас, Литва. Заказчик и строитель — YIT Lithuania. Автор первоначальной архитектурной концепции — Kita Kryptis, дальнейшую разработку концепции вели JP Architektūra и Viltekta.
2-е место
Жилой комплекс «Āgenskalna Lietus Dārzs», Рига, Латвия. Заказчик/девелопер — Hanzas Nami. Проект — OAD (Open Architecture Design), Зане Тетере-Шулце. Проект благоустройства — LandShape, в сотрудничестве с OAD.
3-е место
Жилой комплекс «Promenādes mājas», Рига, Латвия. Заказчик и строитель — MONUM. Проект — PBR. Строительный надзор — Marčuks.
Признание в номинации «Самый устойчивый проект 2026 — жилые и апартаментные здания» получил проект жилого комплекса «Tērbatas Lofti», Рига, Латвия.
Самый устойчивый проект 2026 — общественное здание
1-е место
Центр диспетчерского управления Яньциемс, Рига, Латвия. Заказчик — Augstsprieguma tīkls.. Проект — Firma L4. Строитель — Newcom Construction. Строительный надзор — Geo Consultants.
2-е место
Офисное здание, Сигулда, Латвия. Заказчик — VITA mārkets. Проект — архитектурное бюро LOFT. Строитель — Konsors Construction. Строительный надзор — FABRUM.
3-е место
Проект жилого здания для предоставления услуг по долгосрочному уходу. Заказчик — Министерство благосостояния, Šampētera nami, MAGNUM SOCIAL & MEDICAL CARE, Бауский край. Проект — CMB, Зане Короля.
Самое устойчивое деревянное здание 2026
1-е место
Лесопитомник «Zābaki», Кримулда, Латвия. Заказчик — Latvijas Finieris. Проект — MARK arhitekti. Строитель — UPB, CLT Profi.
2-е место
Дошкольное образовательное учреждение №7 Саласпилса, Латвия. Заказчик — Саласпилсский край. Проект — MADE arhitekti, Микелис Путрамс. Строитель — Pillar Contractor. Строительный надзор — PROKRIAL.
3-е место
Станция лесных исследований. Заказчик — Станция лесных исследований. Проект — Baltex Group. Строитель — CLT Profi.
Признание в номинации «Самое устойчивое деревянное здание 2026» получило жилое здание Kamer B, Эйндховен, Нидерланды.
Самое устойчивое благоустройство 2026
1-е место
Набережная Большого Лудзенского озера, Луа, Латвия. Заказчик — Лудзский край. Проект — KEM, Мартиньш Кищенко. Строитель — Riviera L. Строительный надзор — VIATESTI.
2-е место
Реконструкция дамбы в Екабпилсе, Латвия. Заказчик — Екабпилсский край. Проект — MELIORPROJEKTS. Проект благоустройства — Лаура Лаце, Синтия Непарте. Строитель — Jēkabpils PMK. Строительный надзор — SIA «Firma L4».
3-е место
Продление 7-й трамвайной линии и строительство мобильного пункта в Кенгарагсе, Рига, Латвия. Заказчик — Rīgas satiksme. Проектирование и строительство — CBF SIA Binders. Строительство путей — SMA, Baltijas Būve.
3-е место
Благоустройство набережной озера Ковшу, Резекне, Латвия. Заказчик — Резекненская дума. Проект — «5.iela», Интс Пуятс, Ия Рудзите. Строитель — Latgalia. Строительный надзор — PS Akorda&Firma L4.
Признание в номинации «Самое устойчивое благоустройство 2026» получили: офисный комплекс на улице Парслас, Рига, Латвия; реконструкция сада Даугавпилсской крепости; благоустройство при жилом здании «Hanzas Sirds»; благоустройство двора «Augustīnes dārzs», Рига, Латвия.
Самая устойчивая студенческая идея 2026
1-е место
Валтерс Янис Калниньш — реставрация дверных полотен церкви Рижского прихода Лютера, Рижский строительный колледж.
Признание в номинации «Самая устойчивая студенческая идея 2026» получили:
Студенты Латвийского университета бионаук и технологий — Аманда Салениеце, Байба Ошлея (Латвия), Элина Калниня (Латвия), Кристийна Торим (Эстония), Дейвидас Залецкас (Словакия), Ханна Марлеен Китс (Эстония), Матуш Дудаш (Словакия), Элиза Мария Зейза, Ванэса Соловьёва.
Студенты Рижского технического университета — Алисе Плявиня, Даниилс Давис Семёнов, Дмитрий Ершов, Элизабете Роде, Эмима Ватулиня, Карлис Заланс, Марина Львова, Ренате Смилга, Валтерс Мазюлис.
Конкурс проводится в 5 номинациях: «Самое устойчивое здание», «Самый устойчивый проект» (общественное здание и жилое здание), «Самое устойчивое деревянное здание», «Самое устойчивое благоустройство территории», «Самая устойчивая студенческая идея». В этом году всего было получено 47 заявок, которые оценивало международное жюри.