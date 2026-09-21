Министр поручил подготовить предложения по снижению тарифа на теплоэнергию в Риге
Тариф на отопление в Риге может вырасти на 20–30% уже с декабря - и министр экономики Виктор Валайнис на этой неделе потребовал от Минэкономики и Rīgas siltums найти способ этого не допустить или хотя бы притормозить рост.
Министр экономики Виктор Валайнис поручил Министерству экономики и Rīgas siltums на этой неделе подготовить конкретные предложения по снижению тарифа на теплоэнергию или ограничению его роста, свидетельствует пост министра в соцсети X.
Как заявил Валайнис, Минэкономики совместно с Rīgas siltums должно подготовить конкретные предложения, чтобы в следующем отопительном сезоне в Риге снизить тариф на теплоэнергию или ограничить его рост.
Уже сообщалось, что в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83,01 евро за мегаватт-час (МВт·ч), но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80,96 евро за МВт·ч.
Представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Микелсонс в середине сентября сообщил, что с 1 декабря планируется пересмотреть как постоянные издержки предприятия, так и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще не известен. КРОУ в настоящее время оценивает полный проект тарифа Rīgas siltums, и еще не зафиксированы все расходы, связанные с топливом. Точнее оценить ожидаемый тариф можно будет в начале октября.
В свою очередь, председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике рассказал, что Rīgas siltums в среднем по 46 евро за МВт·ч закупило более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа, а в среднем по 28,53 евро за МВт·ч закупило 33% необходимого биотоплива.
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По текущим оценкам Rīgas siltums, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия - не допустить роста тарифа более чем на 30%.