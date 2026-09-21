Министр поручил подготовить предложения по снижению тарифа на теплоэнергию в Риге

Уже сообщалось, что в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83,01 евро за мегаватт-час (МВт·ч), но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80,96 евро за МВт·ч.