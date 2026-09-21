В Латвии начали предлагать новый вид общественного транспорта

Каждый день между городами и краями Латвии ездят тысячи автомобилей со свободными местами. В то же время для многих людей возможность добраться до работы, школы, врача или домой зависит от редкого автобусного рейса, помощи близких или дорогой индивидуальной поездки. Созданный в Латвии сервис Shurp хочет объединить водителей и попутчиков, предлагая свободные места в уже запланированных поездках.