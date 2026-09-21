В Латвии начали предлагать новый вид общественного транспорта
В Латвии создан сервис совместных поездок, который может помочь добраться туда, где редко ходит общественный транспорт.
Объединить водителей и попутчиков
Каждый день между городами и краями Латвии ездят тысячи автомобилей со свободными местами. В то же время для многих людей возможность добраться до работы, школы, врача или домой зависит от редкого автобусного рейса, помощи близких или дорогой индивидуальной поездки. Созданный в Латвии сервис Shurp хочет объединить водителей и попутчиков, предлагая свободные места в уже запланированных поездках.
Человек публикует поездку, которую и так собирался совершить, а другие могут найти место в его автомобиле и разделить расходы на дорогу. Пользование платформой и публикация поездок бесплатны. Приложение доступно для устройств на iOS и Android.
Такой сервис не сможет заменить общественный транспорт на всех маршрутах, но может дополнить его — особенно между небольшими населёнными пунктами, вне обычного расписания и там, где регулярное сообщение ограничено или отсутствует.
Совместная поездка — не аренда
Совместные поездки и каршеринг — разные способы передвижения. При каршеринге человек на определённое время арендует автомобиль платформы или оператора и сам садится за руль. При совместной поездке владелец автомобиля едет по заранее намеченному маршруту и предлагает свободные места тем, кому по пути.
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Есть отличие и от такси: водитель не совершает поездку по заказу пассажира и, согласно модели сервиса, не ставит целью получение прибыли. Участники делят расходы на дорогу. Пассажир получает дополнительную возможность добраться до места назначения, а водитель снижает стоимость уже запланированной поездки.
Не заработать, а разделить расходы
Shurp предназначен для разделения расходов на заранее запланированные поездки между частными лицами. Платформа не предназначена для коммерческой перевозки пассажиров или регулярного получения прибыли.
Сервис автоматически рассчитывает рекомендуемую стоимость поездки. При этом каждый пользователь обязуется соблюдать некоммерческий принцип и несёт за это личную ответственность.
В разъяснении Службы государственных доходов (VID) говорится: "Если поездка совершается для личных нужд, а деньги, полученные от попутчиков, предназначены для покрытия расходов на дорогу, а не для получения прибыли, такая ситуация по существу отличается от коммерческой перевозки пассажиров".
Платформа разрабатывалась при консультациях с Автотранспортной дирекцией и Службой государственных доходов. Налоговые обязательства пользователей зависят от фактических обстоятельств каждой конкретной поездки.
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