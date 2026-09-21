Муж американки, обвиняемой в убийстве троих детей, рассказал, почему простил ее

По его словам, именно понимание состояния бывшей жены впоследствии заставило его простить ее. "Я видел заголовки, в которых ее называли "матерью-убийцей", "убийцей младенцев" и "монстром". Ни одно из этих определений не было правдой", - заявил он. "Я считаю, что причиной этого была ее болезнь, и я говорил об этом публично. Что касается прощения, мне казалось - если я не смогу к этому прийти, это будет разъедать меня изнутри всю оставшуюся жизнь", - объяснил Патрик.