Муж американки, обвиняемой в убийстве троих детей, рассказал, почему простил ее
Патрик Кленси, бывший муж Линдси Кленси, которую в США обвиняют в убийстве троих собственных малолетних детей, рассказал в интервью CBS, почему простил ее и как переживает трагедию, произошедшую в их семье.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, Линдси Кленси не отрицает, что именно она задушила детей, однако ее адвокаты утверждали, что из-за тяжелого психического заболевания она не может нести юридическую ответственность за свои действия. В этом месяце суд завершился без вынесения вердикта, поскольку присяжные не смогли единогласно решить, виновна ли Линдси в убийствах.
По версии прокуратуры, 24 января 2023 года в семейном доме в Даксбери, штат Массачусетс, Линдси отправила своего мужа Патрика в магазин, а затем намеренно задушила троих детей - пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Калана. После этого она выпрыгнула из окна второго этажа и получила травмы, в результате которых осталась парализованной. На судебных заседаниях она присутствовала в инвалидном кресле.
Патрик Кленси во время процесса рассказывал об ухудшении психического состояния бывшей жены после родов. Защита утверждала, что Линдси страдала послеродовым психозом - редким заболеванием, при котором после рождения ребенка у женщины могут возникать мания, депрессия или сочетание этих состояний.
"Я не знал, как помочь человеку, который страдает от послеродового психического заболевания. Психические расстройства могут быть трагически обманчивыми", - сказал Патрик в интервью CBS.
По его словам, именно понимание состояния бывшей жены впоследствии заставило его простить ее. "Я видел заголовки, в которых ее называли "матерью-убийцей", "убийцей младенцев" и "монстром". Ни одно из этих определений не было правдой", - заявил он. "Я считаю, что причиной этого была ее болезнь, и я говорил об этом публично. Что касается прощения, мне казалось - если я не смогу к этому прийти, это будет разъедать меня изнутри всю оставшуюся жизнь", - объяснил Патрик.
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Patrick Clancy talks about the final days with his 8-month-old son, Callan.— 60 Minutes (@60Minutes) September 20, 2026
“I really thought there was a chance that Callan would live,” he tells 60 Minutes. “And remember just thinking, ‘Just gimme one. Just gimme one kid,’ and I would raise him as best I could, and I would… pic.twitter.com/5HMfnujj1d
На вопрос, считает ли он, что каким-либо образом довел свою семью до гибели детей, мужчина ответил, что делал все, что было в его силах. "Я думаю, что делал все, что тогда мог, используя доступные мне средства. Теперь мне приходится жить с тем, что произошло. Я живу с этим каждый день", - сказал он.
Первые недели после трагедии стали для Патрика особенно тяжелыми. Он признался, что у него появились мысли о самоубийстве. "Я не думал, что доживу до своего 35-летия. И я полностью с этим смирился", - рассказал мужчина.
Во время семинедельного судебного процесса Патрик также столкнулся в интернете с потоком оскорблений и обвинений. Некоторые пользователи утверждали, что он сам каким-то образом виноват в смерти детей или скрывал информацию о произошедшем. Таблоиды, в свою очередь, публиковали фотографии Патрика во время поездок и вместе с его новой женой Рэйчел Денис. 36-летний мужчина заявил, что подобные спекуляции "наносят огромный ущерб памяти моих детей".
"Они отвлекают внимание от того, что действительно имеет значение в этом деле - от психического здоровья матери в послеродовой период", - подчеркнул Патрик.
По его словам, реакция общества также оказалась для него болезненной. "Это затрудняет жизнь в обществе. Возможно, некоторые люди, снова и снова видя ложь, начинают в нее верить, и теперь нам приходится с этим жить", - сказал он. Из-за огромного общественного внимания Патрик переехал из Даксбери в Нью-Йорк, надеясь жить там вдали от внимания публики.
Сейчас он вместе с Рэйчел Денис создает новую семью. В будущем Патрик хочет рассказать своим детям об их погибших братьях и сестре. "Думаю, любой родитель согласится - отношения с каждым ребенком разные, но все они твои дети. Я не могу дождаться момента, когда смогу рассказать им об их братьях и сестре", - сказал он.
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Поскольку судебный процесс завершился без вердикта присяжных, дело по-прежнему остается нерешенным. Прокуратура пока не объявила, будет ли добиваться повторного рассмотрения дела. Следующее заседание в Высшем суде Плимута в Массачусетсе назначено на 29 сентября.