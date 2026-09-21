Кулбергс: "Выборы в России не были ни свободными, ни честными"
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что парламентское голосование в России нельзя считать свободными и честными выборами, а его результаты не имеют демократической легитимности.
"Эти выборы нельзя называть выборами - они не были ни свободными, ни честными. У этих "выборов" нет никакой демократической легитимности", - подчеркнул Кулбергс.
Премьер также осудил решение российских властей проводить голосование на временно оккупированных территориях Украины. "Мы также осуждаем то, что Россия организовала эти "выборы" и на временно оккупированной территории Украины", - сказал глава латвийского правительства.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 83,52% бюллетеней правящая "Единая Россия" получает 57,82% голосов по партийным спискам. Ее кандидаты также лидируют в 208 из 225 одномандатных округов.
Таким образом, согласно предварительным расчетам, "Единая Россия" может получить около 338 мест в 450-местной Государственной думе, что обеспечило бы ей конституционное большинство. Для его получения необходимо не менее 301 мандата.
Второе место по партийным спискам занимает КПРФ с 13,84% голосов, ЛДПР получает 8,77%, а "Новые люди" - 7,07%. "Справедливая Россия" пока набирает 4,99%, то есть немного не достигает установленного пятипроцентного барьера.
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Голосование проходило с 18 по 20 сентября и стало первым парламентским выборным циклом в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Международные СМИ отмечают, что политическая конкуренция была существенно ограничена, а большинство антивоенных кандидатов не смогли участвовать в выборах.
В частности, зарегистрированная в России партия "Яблоко", выступающая против войны, была исключена из участия в выборах. При этом в голосовании участвовали партии, которые поддерживают действующую власть и ее политику в отношении войны против Украины.
Отдельное внимание вызвало проведение голосования на территориях Украины, которые Россия оккупировала и объявила частью своей территории. Украина и ряд международных структур не признают такие действия законными.
По данным российских властей, явка на выборах составила около 57%. Окончательные результаты пока не установлены.