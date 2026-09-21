Кулбергс: "Выборы в России не были ни свободными, ни честными"

Голосование проходило с 18 по 20 сентября и стало первым парламентским выборным циклом в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Международные СМИ отмечают, что политическая конкуренция была существенно ограничена, а большинство антивоенных кандидатов не смогли участвовать в выборах.