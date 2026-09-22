Экономист: вместо дешевых иностранных работников Латвии нужны роботы и продуманная иммиграция
В Латвии спорят о привлечении иностранных работников, но экономист Янис Ошлейс предлагает смотреть на проблему иначе: по его мнению, бизнесу следует активнее роботизировать производство, а не искать дешевую рабочую силу.
"Дискуссия о привлечении дешевой рабочей силы является неправильной, нужно говорить о том, почему мы недостаточно роботизируем производство", - заявил в эфире TV24 предприниматель и экономист, председатель правления SIA Primekss Янис Ошлейс.
Говоря об использовании труда мигрантов и о том, является ли это экономической неизбежностью, Ошлейс отметил, что не делит людей по странам происхождения, а прежде всего смотрит на их квалификацию. В качестве примера он привел собственную компанию. "У нас работает чрезвычайно талантливая девушка из Индии, прекрасный специалист по составлению смет, она хорошо получает и приносит огромную пользу нашей компании. Но если речь идет о малообразованных людях с низкой квалификацией, которые выполняют низкооплачиваемую работу, - я не вижу необходимости и смысла привозить таких людей", - сказал Ошлейс.
По его мнению, Латвии необходим продуманный подход к иммиграции с четкими минимальными требованиями. В частности, он считает возможным установить определенные требования к уровню заработной платы, которую работодатели должны платить иностранным работникам.
При этом основной проблемой Ошлейс считает не саму иммиграцию, а недостаточный уровень автоматизации латвийской экономики. Он считает, что использование дешевой рабочей силы позволяет компаниям откладывать роботизацию производства и не заниматься собственным технологическим развитием.
"В Латвии очень низкий уровень роботизации в производстве, нас нельзя сравнивать с Китаем, ни с одной страной", - заявил предприниматель.
По словам Ошлейса, вместо постоянных дискуссий о дешевой рабочей силе следует обсуждать, какие процессы можно автоматизировать. "Мой главный вопрос не об иммиграции, а о том, как мы роботизируем. Почему доставка еды не роботизирована? Если у нас есть индустрия дронов, почему мы не доставляем еду с помощью дронов?" - спросил он.
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Ошлейс также обратил внимание на промышленность, где, по его словам, недостаточно обсуждается внедрение роботизированных решений. "Почему на промышленных предприятиях нет дискуссии о том, каким образом следует внедрять роботизацию, а есть дискуссия о дешевой рабочей силе? Такая дискуссия неправильна", - считает экономист.