Экономист: вместо дешевых иностранных работников Латвии нужны роботы и продуманная иммиграция

Говоря об использовании труда мигрантов и о том, является ли это экономической неизбежностью, Ошлейс отметил, что не делит людей по странам происхождения, а прежде всего смотрит на их квалификацию. В качестве примера он привел собственную компанию. "У нас работает чрезвычайно талантливая девушка из Индии, прекрасный специалист по составлению смет, она хорошо получает и приносит огромную пользу нашей компании. Но если речь идет о малообразованных людях с низкой квалификацией, которые выполняют низкооплачиваемую работу, - я не вижу необходимости и смысла привозить таких людей", - сказал Ошлейс.